當代理教師被嗆是「打工仔」！工程師男友嫌她沒面子：不適合結婚

▲對於富有教學熱忱的人而言，走上教育這條路是一件很有意義的事。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

這代理老師這份工作，是怎麼了嗎？一名代理女教師上網抱怨，自己透過考試成為國小的代理老師，但卻被職業是工程師的男友看不起，對方嫌棄代理教師的工作不夠穩定，感覺像是個打工仔，因此不打算和她結婚，讓她相當不解「當代理教師是否會讓人很沒面子？」引發網友熱議。

一名女網友在Dcard以「男友看不起我的工作」為題發文，表示自己去年考試成為代理教師，目前在國小擔任導師一年，今年也順利被續聘，但她卻抱怨，自己的職業被工程師男友看不起，對方認為代理教師是一份不穩定的約聘工作，每年都要再考一次，嗆自己的女友只是個打工仔，讓他在同事朋友間「很沒面子」。

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但原PO說，雖然她不是正式教師，只是代理教師，但她有帶學扶班+課後班，一個月整體的薪水並不差；且她在這份工作中獲得滿滿的成就感，也和班上的孩子們與家長，都建立良好的情誼。可是男友就是看不起代理教師，覺得這是一份不穩定的約聘工作，「嗆我打工仔，整天PUA我」。

原PO並透露，她現在30歲，計畫今年要去考研究所、修教程，未來考教甄，考上正式老師至少要花4年的時間，所以男友覺得她不是適合結婚的對象，讓她無奈問：「難道代理教師這工作在別人眼裡，真的讓人覺得很沒面子嗎？」

貼文曝光後，不少網友勸她，「不會沒面子，但我覺得妳需要換一個男友」、「我相信以後妳考到正式老師了，他還有一堆可以看不起妳的理由，是他看待妳的方式有問題，不是代理老師這份職業丟臉」、「是時候放生了，科技業沒有比較強」。

此文也釣出許多「代理教師」過來人分享自身經驗，有人就表示：「我也是去年在國小當了一年代理之後很喜歡當老師的成就感！男友（台積工程師）也覺得很支持」、「以前我代理時，當時的男友，也是現在的老公很尊重我的工作，不管是不是代理，他永遠都支持，他也覺得代理也很好，離家近、薪水也不錯，錢夠花就好了」。

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