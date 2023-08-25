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新手媽被禁吃普渡供品！「怕母乳影響寶寶」...婦產名醫解答了

農曆七月期間，大家都會舉辦普渡儀式來祭祀好兄弟。（示意圖／報系資料照）

▲一名新手媽被長輩禁吃普渡供品，理由是怕透過母乳影響寶寶。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

農曆七月就是俗稱的「鬼月」，各地都會舉辦普渡儀式來祭祀好兄弟，而在這個月份也有許多禁忌。近日有新手媽媽詢問，是否可以吃普渡的供品。對此，婦產科名醫蘇怡寧這樣說。

臉書「蘇怡寧醫師愛碎念」經常在粉專解答孕媽咪的疑問，擁有許多忠實粉絲。近日有一名新手媽媽私訊蘇怡寧，表示因為在餵母乳，長輩說媽媽不能吃普渡供品，怕透過母乳影響寶寶，不知道是否真的有這樣的說法。

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對此，蘇怡寧回應表示，鬼界的事情不歸他管，「抱歉，這個真的不歸我管耶，如果是我，想吃的話那就有志氣一點我們自己去買。」

貼文一出引起討論，不少人留言「傻眼⋯⋯長輩很有事」、「這個問題超有梗的」、「人比鬼可怕多了」、「蘇媽現在是一統三界了嗎」、「可能需要請示城隍爺」、「萬物都不能吃喔，都會透過母乳影響寶寶喔，育兒媽媽腦波要堅強」、「不只長輩很有事，這位媽媽想必也信其有才來問」。

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