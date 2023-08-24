不怕「極凶黑兔年鬼月」！4生肖財運旺翻...這類人準備中大獎

▲4生肖在農曆7月的財運特別旺，有機會加薪、中大獎。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

2023年癸卯年，是60年1次的「黑兔年」農曆7月特別凶，民俗專家楊登嵙就提醒，生肖屬兔值太歲、鼠刑太歲、雞沖太歲、馬破太歲、龍害太歲，以上這5生肖更要特別注意健康及安全；但屬牛、蛇、猴、狗這4個生肖，農曆7月財運特別旺。

生肖牛：正財運旺

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正財運勢相當旺，成績越來越穩定，把一些想到的點子紀錄下來，在未來工作會有所幫助，正財運走高，上班族薪酬增長並非難事；自營者可因客源穩定而保有穩定的長期進帳，在一些合作案上或是過往的投資中獲得收益，宜於進行資金操作、買賣投資。

生肖蛇：事業、財運都提升

會有很多投資機會及貴人提點，投資運看好，另一個條件也是因為自己相當努力有上進心、以及強烈的進取心，所以在工作上會有貴人相助及提攜，天助也自助。因此事業及財運都雙雙提升，會因為貴人相助而有額外財富。

生肖猴：抽獎不會空手而歸

正財穩定，只要肯運用智慧和勞力，便可有穩定收入，生活無憂。有偏財運，抽獎活動不會空手而歸；不宜進行大額短期操作，宜長期投資，當心被套住而難有回報，只能眼看錢財隨水流。

生肖狗：偏財運超強有意外之財

偏財運非常旺盛，購買刮刮樂或參加抽獎活動，都非常可能獲得不錯的獎項，有意外之財的機率增加，正財運穩中有升，上班族可因工作表現良好而獲得加薪機會；經商者若努力經營，將有機會收入翻倍。財運走升，財富增值會更為明顯，投資理財方面也少有進帳，把心思放在正財上回報更豐厚。

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