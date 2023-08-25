麻醉時被附身？年輕妹手術醒來變「男聲」　一開口嚇壞所有醫護

▲擁有特殊體質的女患者，手術後醒來後，說話聲音竟變成「另一個男性」。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

你相信有人有神秘的「特殊體質」嗎？大腸直腸科醫師蕭慕琦日前分享一個案例，一名32歲女患者在開刀前，曾主動透露自己有「特殊體質」，結果在開完刀，麻醉退去醒來後，女患者居然整個人咬緊牙關、全身變緊繃，聲音還突然變成一個陌生的「男聲」，不停繃緊身體狂碎念，讓現場醫護都看傻眼，事後不太敢詳細追問，這名患者到底發生了什麼事。

大腸直腸科醫師蕭慕琦，日前在節目《醫師好辣》上分享，有一名32歲的女患者，因為疾病問題要接受她執行手術處理，開刀前她曾主動告知：「我有特殊體質」，但沒明講會發生什麼事，只跟醫生說，自己曾發生過去開刀醒來後，旁邊護理師都不理她，任由她在一旁發瘋的過往，她認為自己有義務，要先跟醫護人員說明自己的狀況。

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蕭慕琦說，當時她沒想太多，就開始替該名女患者做手術。整個手術與麻醉過程都很順利，結果病人在醒來後，卻突然開始全身用力，不但會咬緊牙關，還會全身繃緊，屏住呼吸好幾分鐘，等開口說話時，卻變成「男生」的聲音，把在場醫護人員都嚇了一大跳。

蕭慕琦指出，她當下看到，馬上想起病患在術前的預告，開始好奇，「這難道就是患者所說的靈異體質？」後來因為患者的反應太不尋常，他們索性讓患者的家屬入內。她提到，後來女患者的姊姊一進來後，就喊著：「XXX我跟妳說，妳不要被操控了，妳要拿回身體的主導權！」並掏出一個護身符，在患者頭上繞了好幾圈，然後把護身符按在患者頭上說「不要認輸！」

蕭慕琦表示，說也奇怪，後來在姊姊這樣做之後，女患者開始放鬆，陷入昏睡，但之後又反覆發作了好幾次。事後女患者回診檢查傷口，她忍不住側面詢問患者「那天還好嗎？」結果對方只是輕描淡寫地說「還好，沒事！」然後就開始詢問自己傷口恢復的狀況，她後來也不敢再繼續追問那天的事了。

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