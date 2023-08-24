台男40歲↑都很臭？妹子崩潰想逃　網怒轟：誰流汗不臭

▲最近因為氣候炎熱，不少人因為流汗的頻率變多了，身上多少會出現汗臭味。（示意圖／視覺中國）

文／CTWANT

你也這樣認為嗎？一名女網友表示，在購物等結帳時，發現前面站著一位40多歲的台男，身上飄散著一股汗臭味，臭到讓她受不了，好奇40歲以上的台男是不是都很臭？貼文引發大家正反議論，有不少台灣男生出面喊冤，「台灣夏天這麼熱，難免會流汗，誰流汗不臭？」但也有人認為，有可能是因為不少台灣人比較沒那麼重視體味，才會出現這種汗臭味沖天的問題。

該名女網友在PTT以「為什麼大部分台男身上總是很臭？」為題發文，表示去排隊買東西時，發現只要前面排的是40歲以上男性，身上就容易飄散著一股汗臭味，真的有夠臭，令她很受不了，好奇「為什麼大部分40歲以上的台男都很臭？」

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有女網友心有戚戚的回文表示，她本來也以為「台男很臭」應該只是傳說，畢竟如果每天都有洗澡、洗臉，沐浴完都有擦點保養品的話，身上多少會帶點清潔跟保養品的香氛氣味，但多數台灣男生的身上，多半只有汗臭味。

而該篇貼文引來不少台男留言怒嗆，表示最近天氣很熱，難免流汗有異味，「台灣女生如果沒洗澡，也是超臭的」、「流汗，男女都一樣臭」；還有人提到，「老外的體味才是真的重，整天說台男，人生有比較好嗎？」

不過也有不少網友觀察，其實很多台灣男生都不太重視體味這一塊，即便在夏天也不流行用止汗劑，才容易出現這種飄散汗臭味的問題，「台灣人沒有體味管理的教育和自覺」。

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