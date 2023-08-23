八二三戰役勝利65週年　蔡英文重申：落實國防改革、推動國防自主

▲蔡英文出席八二三戰役勝利65週年追思祭悼典禮。（圖／總統府提供）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文今日赴金門出席「八二三戰役勝利65週年追思祭悼典禮」時表示，她想藉這個機會再次強調，政府致力維護台海和平穩定的立場，非常堅定，但要維護和平，必須要先強大自己，必須落實國防改革、推動國防自主，持續提升國防的戰力和韌性。此外，她也要感謝在第一線的國軍，以及金防部官兵同仁的辛勞，將這份守護家園的決心繼續傳承下去。

蔡英文今日透過臉書發文表示，今天是八二三戰役勝利的65週年，早上她到金門太武山公墓，主持追思祭悼典禮，代表全體國人向當年捨身護國的忠靈，致上最深的敬意。65年前，金門遭受了數十萬發，來自敵軍密集的砲彈轟擊，島上許多的官兵弟兄和居民，憑著「同島一命」的義無反顧，才守住家園，也讓大家有機會可以走向民主、自由的道路。

蔡英文指出，今天在金門，除了紀念八二三的勝利，更要提醒自己記得，是因為當年守護家園而犧牲的英烈們，不分先來後到、不分族群，團結一心地守護家園，才能有今日的穩定和繁榮。同時，她也藉這個機會再次強調，政府致力維護台海和平穩定的立場，非常堅定，但要維護和平，必須要先強大自己，必須落實國防改革、推動國防自主，持續提升國防的戰力和韌性。

蔡英文坦言，今天在現場，也有許多當年的參戰官兵和遺族眷屬，她當面向他們致意；此外，她也要感謝在第一線的國軍弟兄姊妹，還有金防部官兵同仁的辛勞。她指出，如果沒有當年八二三的勝利，就沒有今日的台灣，為了家園代代的平安幸福，要將這份守護家園的決心繼續傳承下去，也必須傳承下去，「八二三精神」伴隨守護家園、守護民主、自由的價值。