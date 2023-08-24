21歲奧迪妹酒駕撞死人！IG譙髒話還交保　黃偉哲怒：無法接受

記者劉人豪／台南報導

台南安平區23日上午發生酒駕撞死人車禍，21歲魏姓熱褲妹開著奧迪酒駕上路，行經健康三街左轉府平路口時，撞死走在路邊的58歲孫姓女子，魏女在事發後還將車禍現場PO到IG、狂飆三字經。對此，台南市長黃偉哲今天透過臉書表示，這是對被害者家屬傷口上灑鹽，這等於是二度傷害，「我們真的無法接受」。

▲台南市23日清晨發生酒駕車撞死行走路人意外，肇事的魏姓女子被檢察官以10萬元交保。（圖／記者林東良翻攝，下同）





▲台南21歲妹酒駕開奧迪撞飛行人瞬間。（圖／記者林東良翻攝）

該起案件發生在23日上午7時許，21歲魏女22日晚上在朋友家喝酒，喝到23日上午駕駛1輛白色奧迪轎車準備回家，沿台南市安平區健康三街南往北方向行駛，到府平路口要左轉彎時，直接撞飛孫姓婦人，再撞進一旁的店面內，酒測值竟高達0.57，孫婦送醫後不治。

▲21歲魏姓女子酒後駕奧迪上路，撞死孫姓婦人。（圖／翻攝自抖音）

魏女當下卻先將奧迪爛毀的畫面PO上IG限時動態，影片中可見幾名員警辛苦替她移車，背景音則是她含糊不清的飆罵，只聽出是在狂吼三字經，完全不不關心被她撞成重傷的孫女，目前魏女也已將IG、抖音帳號關閉。

▲黃偉哲指出，魏女的行為是在受害者家屬傷口上灑鹽。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

魏女的離譜行為引發民眾撻伐，對此，台南市長黃偉哲表示：「對於魏女酒駕之後撞死無辜市民，心裡感覺非常遺憾，但是更遺憾的是她犯後的態度，知道她交保後又在限時動態上，發表影片爆粗口，我覺得這對被害者家屬不僅是受了傷，而且在他們傷口上灑鹽，這等於是二度傷害，我們真的無法接受，是可忍孰不可忍，在行政作為上，也會加強酒駕的防治，以及交通安全的教育，還會加大力道減少遺憾的發生。」