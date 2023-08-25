舞小姐酒駕撞死人　南警五分局長率員到舞廳宣導勿酒駕

▲台南市警五分局長陳宇桓，親率優勢警力到轄內萬象舞廳臨檢，並向舞廳從業人員及顧客宣導勿酒駕，員警同時於周邊道路實施封閉式攔檢稽查，加強酒駕取締。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平區日前發生21歲舞廳從業魏女子酒駕撞死女行人不幸憾事，魏女被依公共危險及過失致死罪嫌移送法辦，市長黃偉哲表示，對於魏姓女子酒駕撞死無辜市民，心裡感覺非常遺憾，也指示台南市警局加強酒駕防制，並要求在交通安全教育上更加大力道。

台南市警五分局也將提高攔檢酒駕強度，同時要求業者加強宣導所屬員工及消費客人，莫心存僥倖酒後駕車。

五分局長陳宇桓24日深夜11時許，親率優勢警力到轄內萬象舞廳臨檢，並向舞廳從業人員及顧客宣導「酒後不開車、開車不喝酒」，飲酒後請尋求酒後代駕、家人接送，避免酒駕肇事悲劇發生；也提醒在場人員，酒駕違規除需繳納罰鍰、吊扣（銷）駕駛執照、參加道安講習外，累犯者將公告姓名、照片及違法事實，得不償失。此外，五分局員警同時於周邊道路實施封閉式攔檢稽查，加強酒駕取締。

市警五分局長陳宇桓表示，將強化執法量能，積極溯源酒駕行為人酒駕前的飲酒地點，並重新盤點轄內飲酒場所周邊道路及易發生酒後駕車熱點，以及高發生時段，作為酒後駕車防制勤務規畫的參考重點。五分局持續宣導特種行業之業者，務必要求所屬員工酒後不開車、代客叫車及使用代駕服務等酒駕防制措施，嚴防酒駕肇事的憾事再次發生。