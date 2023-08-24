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快訊／21歲奧迪妹撞死人　同名臉書帳號發「171字道歉文」被灌爆

▲▼ 21歲魏姓女子酒後駕奧迪上路，撞死孫姓婦人。。（圖／翻攝自抖音）

▲ 21歲魏姓女子酒後駕奧迪上路，撞死孫姓婦人。（圖／翻攝自抖音）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南安平區23日上午發生酒駕撞死人車禍，21歲魏姓熱褲妹開著奧迪酒駕上路，行經健康三街左轉府平路口時，撞死走在路邊的58歲孫姓女子。對此，疑似魏女的臉書帳號發出171字的道歉文說，「我做一個錯誤示範，我以為我喝了一點酒能夠保持清醒，就酒駕導致毀了一個家庭」。

魏女全文如下：

在此我向大家以及受害人說聲對不起
我做（了）一個錯誤示範
我以為我喝了一點酒能夠保持清醒
就酒駕導致毀了一個家庭
我多麼希望走的人是我
現在難過的就不是婦人的家屬
各位很抱歉這兩天我都在警局
派出所移至偵查隊，再移至地檢署
沒第一時間出來跟大家說聲對不起
對不起，做了一個過分至極的事情
我相信法律會給我最嚴厲的懲罰
我知道說抱歉沒有用，但我很愧疚
在這裡我鄭重跟各位說聲對不起

▲▼快訊／奧迪妹酒駕撞死人　同名臉書帳號發171字道歉文被灌爆。（圖／翻攝臉書）

▲魏女同名臉書帳號發文如上。（圖／翻攝臉書）

貼文PO出後立刻吸引大批網友留言，「這篇文章不行」、「完全感受不到慚悔」、「為什麼喝酒還要開車？講這些都沒用」、「怎麼會有這麼多的以為，妳的自以為是已經害死別人了，已經死人了抱歉當然沒用，帶著妳的愧疚苟且偷生吧」、「要道歉，就請不要躲在文字背後，真心的跟已經離開的阿姨家屬道歉」。

據了解，該臉書帳號與魏姓女子使用的抖音帳號名稱相同，但該臉書帳號已無任何照片，僅有過去的部分貼文，以及與朋友留言的互動等。

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ET快訊
快訊／奧迪妹酒駕撞死人　同名臉書帳號發「道歉文」被灌爆
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