　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

奧迪妹酒駕撞死晨運婦！兒悲訴「媽媽苦了幾十年」：太不公平了

記者吳世龍、賴文萱／高雄報導

台南安平區23日上午發生酒駕撞死人車禍，21歲魏姓熱褲妹開著奧迪酒駕上路，行經健康三街左轉府平路口時，撞死走在路邊的58歲孫姓女子。孫姓女子的兒子今出面悲訴，媽媽苦了10幾年，好不容易要開始享受人生，也辦了護照要出國，沒想到卻成了來不及實現的願望。

 ▲▼ 21歲魏姓熱褲妹開奧迪酒駕上路，撞死路人。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市23日清晨發生酒駕車撞死行走路人意外，肇事的魏姓女子被檢察官以10萬元交保。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南21歲妹酒駕開奧迪撞飛行人，撞擊瞬間曝光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南21歲妹酒駕開奧迪撞飛行人瞬間。（圖／記者林東良翻攝）

該起案件發生在23日上午7時許，21歲魏女22日晚上在朋友家喝酒，喝到23日上午駕駛1輛白色奧迪轎車準備回家，沿台南市安平區健康三街南往北方向行駛，到府平路口要左轉彎時，直接撞飛孫姓婦人，再撞進一旁的店面內，酒測值竟高達0.57，孫婦送醫後不治。

孫婦的兒子林先生悲痛表示，媽媽這一兩年好不容易終於比較輕鬆，終於有辦法出去玩了，她還辦好護照，可是卻沒辦法使用，苦了那麼久的日子，才這麼一點時間，就把它剝奪了，對她來說「真的太不公平了！」

林先生說，媽媽最近還在視訊時候教孫女怎麼叫阿嬤，結果學不完一整句，阿嬤就不在了...他哽咽說，為什麼會造成我們家這樣呢？提到肇事女子事發後還在IG PO文，林先生憤怒直言，「真的很可惡！可是我們也束手無策，司法對她的懲罰太過輕微了，這是一條人命耶！」

▲▼ 21歲魏姓女子酒後駕奧迪上路，撞死孫姓婦人。。（圖／翻攝自抖音）

▲21歲魏姓女子酒後駕奧迪上路，撞死孫姓婦人。（圖／翻攝自抖音）

而魏女事後被發現，她在車禍當下先將奧迪爛毀的畫面PO上IG限時動態，影片中可見幾名員警辛苦替她移車，背景音則是她含糊不清的飆罵，只聽出是在狂吼三字經，完全不不關心被她撞成重傷的孫女。目前魏女也已將IG、抖音帳號關閉。

▲▼ 奧迪酒駕 。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

▲黃偉哲指出，魏女的行為是在受害者家屬傷口上灑鹽。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

魏女的離譜行為引發民眾撻伐，台南市長黃偉哲表示：「對於魏女酒駕之後撞死無辜市民，心裡感覺非常遺憾，但是更遺憾的是她犯後的態度，知道她交保後又在限時動態上，發表影片爆粗口，我覺得這對被害者家屬不僅是受了傷，而且在他們傷口上灑鹽，這等於是二度傷害，我們真的無法接受，是可忍孰不可忍，在行政作為上，也會加強酒駕的防治，以及交通安全的教育，還會加大力道減少遺憾的發生。」

ET快訊
兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫揭3實例「每天都在發
Rain演出被觀眾「關燈抗議」！　現場對比照曝
最美牙醫脫了！　粉絲嗨翻
蕭亞軒真的回來了！　現身「一口氣公布2喜訊」
吳鳳維也納搭小黃遇司機「反問1句」　他嘆可惜：台灣需加油
快訊／賴品妤晚間發聲！　疑被碰撞摔倒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

淡水19歲男為7萬「亂棍打死好友」！送醫辯喝酒摔倒…9惡徒被逮

黑心羊肉竟是「豬肉混充」　新北檢拘補3嫌聲押女攤商

奧迪妹酒駕撞死晨運婦！兒悲訴「媽媽苦了幾十年」：太不公平了

應徵直播主日薪5000！正妹衝銀行綁3帳戶　行員急喊：母湯喔

桃園11月大女嬰「被拋摔還吊掛1hrs」　社會局：托育員停職調查

貨車「開一半突迴轉」害廂型車撞上側翻　橫躺車道2駕駛輕傷

遊戲橘子又輸了！才被判賠丁特784萬　廣告不實抗罰200萬再吞敗

租的655萬BMW毀了！台74被夾擊重傷　修車至少要80萬...37歲男慘了

連偷7次香油錢狂撈20萬！假釋男落網...向「炸彈媽祖」下跪懺悔

21歲奧迪妹酒駕撞死人！IG譙髒話還交保　黃偉哲怒：無法接受

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

香港人實測高雄過馬路！　主動禮讓、有視線死角？

淡水19歲男為7萬「亂棍打死好友」！送醫辯喝酒摔倒…9惡徒被逮

黑心羊肉竟是「豬肉混充」　新北檢拘補3嫌聲押女攤商

奧迪妹酒駕撞死晨運婦！兒悲訴「媽媽苦了幾十年」：太不公平了

應徵直播主日薪5000！正妹衝銀行綁3帳戶　行員急喊：母湯喔

桃園11月大女嬰「被拋摔還吊掛1hrs」　社會局：托育員停職調查

貨車「開一半突迴轉」害廂型車撞上側翻　橫躺車道2駕駛輕傷

遊戲橘子又輸了！才被判賠丁特784萬　廣告不實抗罰200萬再吞敗

租的655萬BMW毀了！台74被夾擊重傷　修車至少要80萬...37歲男慘了

連偷7次香油錢狂撈20萬！假釋男落網...向「炸彈媽祖」下跪懺悔

21歲奧迪妹酒駕撞死人！IG譙髒話還交保　黃偉哲怒：無法接受

賴清德：節能比賺更快　補助家電汰舊換新「一半也沒關係」

獨 ∕ 東勢牛稼莊堅持與理念　蟬聯三屆米其林必比登推薦商家

東哥遊艇拚H2營收成長　訂單能見度至2025年

1MILLION舞團鬧翻內幕曝光　她狠嗆Lia Kim：有資格當首席編舞家？

集寵愛於一身！空總發展潛力吸建商　景觀首排「統創翼」成新地標

新北舒緩普度車潮　新店農路改善助茶農通行

陳琥相隔662天重返投手丘　中繼2局6上6下

快訊／賴清德支持開放陸客團來台　「樂意跟中國交流」

中國宣布「禁日本水產」進口　岸田文雄：要求中方立即撤禁令

美又宣布對台軍售　國台辦：搞「台獨」分裂活動，換不來安全

快過關了...女考直線7秒　終點前車頭一歪衝去撞柱

社會熱門新聞

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

快訊／扁女婿趙建銘車禍！開法拉利超車不慎撞騎士

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

獨／台電正妹女主管狂揮鐮刀　鐵製辦公桌被刺成蜂窩

陳盈潔入獄住10人房　晚餐吃咖哩雞

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

即／淡水19歲男被活活打死　警逮2嫌

即／21歲熱褲妹酒駕　遭撞女路人被送回高雄亡

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

21歲奧迪女酒駕撞死婦人　起底在舞廳上班

男同學變帥哥！八大妹狂撩「做2年可以娶我嗎」

網紅行動電源爆炸起火！傷者正面照曝光

即／21歲奧迪熱褲妹酒駕撞死行人！10萬交保

更多熱門

相關新聞

奧迪妹酒駕撞死人　黃偉哲怒：無法接受

奧迪妹酒駕撞死人　黃偉哲怒：無法接受

台南安平區23日上午發生酒駕撞死人車禍，21歲魏姓熱褲妹開著奧迪酒駕上路，行經健康三街左轉府平路口時，撞死走在路邊的58歲孫姓女子，魏女在事發後還將車禍現場PO到IG、狂飆三字經。對此，台南市長黃偉哲今天透過臉書表示，這是對被害者家屬傷口上灑鹽，這等於是二度傷害，「我們真的無法接受」。

追撞3車釀1死　北市這路段1小時抓4酒駕

追撞3車釀1死　北市這路段1小時抓4酒駕

南警酒後駕車零容忍強力執法

南警酒後駕車零容忍強力執法

婦遭酒駕撞死　警將強力執法

婦遭酒駕撞死　警將強力執法

連3起行人悲歌　交長點名新北：8/29邀專家前往研商改善

連3起行人悲歌　交長點名新北：8/29邀專家前往研商改善

關鍵字：

奧迪女酒駕

讀者迴響

熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

快訊／扁女婿趙建銘車禍！開法拉利超車不慎撞騎士

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

LISA脫到剩比基尼「浴室自拍」！

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

獨／台電正妹女主管狂揮鐮刀　鐵製辦公桌被刺成蜂窩

更多

最夯影音

更多
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面