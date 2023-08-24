快訊／高房價如何解？　賴清德：16年解決100萬戶租屋問題

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（24日）接受電視政論節目《年代向錢看》專訪表示，他認為台灣有機會可以解決低薪的問題，必須改善投資環境、讓產業升級轉型；至於青年族群陷入高房價困局，他說，希望在總統蔡英文8年任內、加上未來8年，推動新建社會住宅、包租代管、租金補貼共100萬戶的目標，完整解決租屋的問題。

賴清德今天接受《年代向錢看》專訪，節目內容晚間播出。主持人陳凝觀詢問，台灣面臨財富嚴重M型化的問題，奢侈品、豪宅、跑車都賣得很好，可是年輕世代受困在低薪、高房價兩個困局裡，如果賴清德當國家領袖，怎麼改善這兩個困境？

賴清德說，在全球化趨勢之下，貧富差距是一個趨勢，也是各國的挑戰，台灣自然不例外了，當然，政府責無旁貸要去解決低薪、高房價的問題，「我認為台灣是有機會去解決低薪的問題」，首先是要改善台灣的投資環境，解決土地、水電、人力、人才的問題，讓投資增加，薪資自然可以上揚，第二是產業一定要升級轉型，只有高附加價值的產業，才能提供比較高薪的機會，第三是政府要協助每個人取得現代化的技術，例如人工智慧，第四是要提供年輕人創業築夢的機會，讓年輕人可以追逐夢想。

此外，賴清德強調，建立社會安全網也非常重要，如果他擔任總統，一定會加強投資社會，照顧弱勢者，包括他將推動「0到6歲國家一起養」2.0、長照3.0，「我不希望任何一個人，因為他的低社經背景，然後在追逐夢想的時候，出現困難，我也深信，當每一個人都有希望的時候，國家才有希望」。

對於高房價議題，賴清德並未回應「房價」僅說，總統蔡英文20萬戶社會住宅政策將在明年5月20日卸任前完成，包括新建社會住宅12萬戶，以及包租代管8萬多戶，「完整兌現了她的政見，沒有跳票」；而他將推動未來8年增加30萬戶的社會住宅，包括新建13萬戶社會住宅、新增17萬戶包租代管，也盼將現行25萬戶租金補貼擴大到50萬戶。

賴清德分析，根據內政部調查，全台灣共有83萬戶有租屋需求的住戶，而他的政策目標將會達到100萬戶（指新建社會住宅、包租代管、租金補貼共100萬戶），在兩任總統、16年內把租屋的問題完整的解決，讓台灣不僅在民主自由、產業供應鏈獲得國際社會肯定，連社會安全網都要得到國際的稱羨，這才是一個幸福的國家。