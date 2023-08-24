突遭追討租金補貼租客爆氣　網友一眼戳破：你房東家可能是違建

▲違建依法不得申請租金補貼，租客需注意。（圖／記者姜國輝攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部推動300億擴大租金補貼，體恤民眾租屋的辛勞。但有一名網友在PPT上以「去你的租金補貼」為標題發文，表示房東沒繳納房屋稅被退件，一邊對租金補貼政策大吐苦水，還不忘用國罵問候。但網友一看，發現該發文者可能是租到違建，依法確實無法領租金補貼。

有一名網友在PTT上表示，就在剛剛租金補貼要他補件後通知他，因房東沒繳納房屋稅故退件，「問題是你他媽當初都過審，給了我八個月，現在跟我講當初是誤審，現在要我把錢吐回去、有問題自己跑訴願」。

該網友抱怨，房東逃稅政府知道可是不管，要他自己檢舉，「XX娘什麼逞罰房客的方式？我剛剛已經去國稅局檢舉房東了，我就看接下來會怎樣，XX娘誤審」。

對此，有網友表示，通常租金補貼被判定不合格，原因不外乎屋齡超高的老房子或是違建，因此沒有房屋稅籍。另名網友也說，一般人通常不會刻意去租老房子當日常居住使用，推測有可能是不小心租到違建自己卻不知道。也有網友表示，因為申請租金補貼被退件，才發現原來自己住在違建裡，奉勸原Po別再氣噗噗，為了居住安全著想，建議趕快搬家。

營建署表示，租金補貼申請案件，按規定租賃房屋應有全部或部分按住家用稅率課徵房屋稅，一般不符規定的樣態除了頂樓加蓋外，還包括租賃地址填寫錯誤、租約不完整、持有住宅等狀況。

營建署說，經發現不符申請規定者，須將領取的核撥款項繳回，並補充說明返還方式；但會視申請人的經濟狀況，經協議後採最具彈性的分期方式返還，以不影響申請人生活負擔為原則，期限以1年為限，並得依經濟狀況再延長2年。