情人節荷包不孤單！營建署提醒申請300億中央擴大租金補貼

▲營建署提醒民眾申請租金補貼。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

為鼓勵婚育及協助單身青年減輕居住負擔，營建署表示，自112年7月3日至113年12月31日受理申請300億元中央擴大租金補貼專案計畫，無論是七夕情人節或是任何受理租金補貼的日子，針對新婚、已婚育有未成年子女或未婚單身，只要有租屋居住者，政府都歡迎申請租金補貼，並有金額加碼。

營建署指出，依據300億元中央擴大租金補貼專案之租金補貼每月補貼金額上限，除了有分級分區的基礎額度外，對於結婚2年內的新婚家庭，另有1.3倍加碼。育有未成年子女（胎兒）家庭，1名未成年子女加碼倍數1.4倍、2名未成年子女加碼倍數1.6倍，每多一名未成年子女增加0.2倍。若同時符合二種以上補貼金額加碼身分者，補貼金額擇高補貼。

以租屋於新北市市區為例，原補貼金額上限為4000元之家庭，申請人若為新婚家庭，則補貼金額上限可提高為5200元，育有1名未成年子女為5600元，育有2名未成年子女為6400元。

另外，針對尚未結婚的單身青年，營建署也有加碼。依據300億元中央擴大租金補貼專案計畫，成年未達40歲單身的申請人，補貼金額加碼倍數為1.2倍。同樣以租屋於新北市市區為例，原補貼金額上限為2400元之單身青年，申請人為成年未達40歲單身，補貼金額上限可提高至2880元。

營建署提醒，300億元中央擴大租金補貼受理至113年12月31日止，線上申請、單身已婚都適用，利用申請網站就可提出申請、補件上傳或進度查詢，十分便利。