　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「撐香港」挨批名不符實　監院要求陸委會、內政部、經濟部檢討

▲▼反送中831遊行,831遊行,反送中遊行,逃犯條例。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港反送中之後，許多港人移民來台。（圖／記者黃彥傑攝）

記者杜冠霖／台北報導

2019香港發生「反送中」運動後，香港地區居民申請移居來台「定居」者，屢被依國安理由保留觀察或否准，疑有權責機關墊高國安聯合審查門檻及相關處置作為溝通不足等情，監察院19日要求大陸委員會、內政部移民署、經濟部投資審議委員會檢討，以符合政府「撐香港、撐港人」之援港政策。

目前依「香港澳門關係條例」18條規定申請來台港人，均由各主管機關依前揭專案與相關法令規定持續協處中。監委紀惠容、葉大華、施錦芳表示，陸委會宜以協助其等獲准在台定居為目標，持續就港人援助專案之個案安置與照顧研提精進作法，藉此彰顯政府堅定維護人權之普世價值、支持港人爭取自由民主之信念與決心。

對於港人來台申請者不論為何依國安理由保留觀察或否准？有否墊高門檻審核？監委表示，經調查發現，1997年香港移交中國之後，中共透過「雙非」政策、「單程證」、「內地居民移入計畫」及就學、投資等方式，促使中國大量人流進入香港定居，強化對香港地區的滲透及掌控。

調查指出，台灣考量北京當局對港澳控制及滲透日深，且當時「港版國安法」立法在即，認有必要緊急增修「香港澳門居民進入台臺灣地區及居留定居許可辦法」相關規定，諸如：修法前原為大陸地區人民，未在大陸地區以外之地區連續住滿4年，修法後刪除連續住滿4年之文字；另增訂黨政軍媒條款與國安聯合審查機制等。對原為大陸地區人民之香港居民取得我國人身分個案強化審查，以彌補國安漏洞。

調查顯示，修法後，外界質疑主管當局「一刀切」，只要港人在中國出生或有涉陸因素者，其等居留定居之申請案皆一概遭否准，主要緣於早期申請案件移民署否准之處分理由，但僅單一援引原為大陸地區人民或有國安疑慮等，未盡詳述所有不予許可之原因，致引發當事人訾議。

另根據移民署有關香港居民申請來台居留定居統計數據顯示，106至111年度港人獲准「居留」人次總計44,952人次，其中以「投資移民」事由獲准「居留」者總計4,110人次，位居第4位；至上開年度港人獲准「定居」人次總計8,195人次，以「投資移民」事由獲准「定居」總計1,415人次，則上升至第2位，顯示以「投資移民」事由為港人申請居留、定居之重要管道。

紀惠容、葉大華、施錦芳指出，有鑑於實務上經常發生少數不肖移民公司向港人收費因故無法辦妥後，卻歸責主管機關審查準則不明甚至故意刁難，嚴重影響政府執法公信，主張移民署應持續優化移民仲介業務管理，或委託第三方進行評鑑，適時公布優良移民公司名單，據以獎優汰劣。

監委表示，有關畢業港生受聘雇主條件限制，及申請定居的薪資門檻，或得增設畢業港生留臺工作者的定居評點制，主管機關宜就補充市場上具國際觀的優質人力，及協助中小企業拓展國外業務等因素，研議港生留台的審核原則。

ET快訊
快訊／共軍又軍演　總統府發聲了
20歲女騎車...半路遭後座男友「割喉放血」慘死
PTT瘋傳「二膽島又有逃兵」！　金防部怒回應
快訊／恐怖畫面曝光！　走斑馬線遭輾頭慘死
公有地遭長期占用終於清掉了！　改成免費車位
出去過夜「1物」超多人必帶！　一票秒懂：99%遇到超爛的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

共軍又宣布環台軍演　總統府：立即停止為國際帶來麻煩的行為

批共軍軍演傷台海和平　時力：讓國際看清陸是「徹頭徹尾的惡霸」

前藍委預測：郭台銘「三隻小豬」會　「一定不會成功」

劍指賴清德？共軍大動作宣布軍演　他批麻煩製造者：想介入台灣大選

解放軍台海軍演　陸委會：中共才是「麻煩製造者」

共軍軍演後傳「二膽島又有逃兵」　金防部駁：不排除是敵人認知作戰

籲解放軍「停止破壞台海穩定行為」　柯文哲：尊重台灣生存空間

共軍大動作軍演　她曝關鍵原因：轉移恆大破產、失業率破四成焦點

快訊／國軍已偵獲42架次共機出海　其中26架次逾越海峽中線

57％民眾看好賴清德當選　綠委不驚訝：過半本來就是目標

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

教練救學員遭螺旋槳打斷腿　他曝現場狀況：差點出人命

13縣市「豪大雨特報」　新北山區暴雨災害告警

正式邀侯友宜、柯文哲談合作　郭台銘激喊：一起打敗賴清德

澀澀片看一半..「河北彩花本人現身」！　溫柔問：舒服嗎？Joeman嚇到摔XD

退休警為假美女軍官衝銀行　4萬退休金差點被騙光！

共軍又宣布環台軍演　總統府：立即停止為國際帶來麻煩的行為

批共軍軍演傷台海和平　時力：讓國際看清陸是「徹頭徹尾的惡霸」

前藍委預測：郭台銘「三隻小豬」會　「一定不會成功」

劍指賴清德？共軍大動作宣布軍演　他批麻煩製造者：想介入台灣大選

解放軍台海軍演　陸委會：中共才是「麻煩製造者」

共軍軍演後傳「二膽島又有逃兵」　金防部駁：不排除是敵人認知作戰

籲解放軍「停止破壞台海穩定行為」　柯文哲：尊重台灣生存空間

共軍大動作軍演　她曝關鍵原因：轉移恆大破產、失業率破四成焦點

快訊／國軍已偵獲42架次共機出海　其中26架次逾越海峽中線

57％民眾看好賴清德當選　綠委不驚訝：過半本來就是目標

共軍今海空軍演　民航局：台北飛航情報區「空中航行正常」

藍寶堅尼「首款電動概念」亮相　採2+2座跨界GT、最快2028量產

共軍又宣布環台軍演　總統府：立即停止為國際帶來麻煩的行為

他涉毒郵包「歐洲轉台灣」偷渡泰國逃亡5個月　想另起爐灶卻栽了

批共軍軍演傷台海和平　時力：讓國際看清陸是「徹頭徹尾的惡霸」

前藍委預測：郭台銘「三隻小豬」會　「一定不會成功」

陸情侶存錢買房「大門竟遭屋主焊死」　法院卻管不了！

喬治傑生葡萄首飾閃鑽光　純銀款髮夾氣質加分

單身女最愛男友職業「工程師」蟬聯奪冠！男性則最愛肉感小護士更可愛

20歲女騎車...半路遭後座男友「水果刀割喉放血」　倒臥血泊慘死

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

政治熱門新聞

民調／45％民眾支持綠繼續完全執政　「在野紛擾讓民眾失去耐性」

快訊／共軍將在台灣周邊軍演　國防部譴責：將派適切兵力應對

快訊／國軍已偵獲42架次共機出海　其中26架次逾越海峽中線

陳建仁暗酸南投　沈富雄嘆：他變了一個人

好市多毒乾酪北投、內湖「342包流入市面」　法務局要求強化自主檢驗

快訊／總統參選人大集合！賴清德也將出席820還路於民大遊行

ET民調／賴清德領先13個百分點　侯友宜18.6%、柯文哲17.5%

批侯柯內耗還不敢打賴　郭台銘怨：把我當敵人「打這個代表民意的」

賴訪巴拉圭小禮「有國旗、沒金馬」　藍委：把中華民國變台獨工具

共軍大動作軍演　她曝關鍵原因：轉移恆大破產、失業率破四成焦點

侯友宜南下屏東心疼農漁民

若當選總統　柯喊「支持安樂死」

起訴後翻與助理對話紀錄　高虹安曝心情：蠻難過！很對不起他們

共軍台海周邊軍演　安全事務人士點一關鍵：迴避大衛營峰會

更多熱門

相關新聞

確保中元普渡貢品價格穩定　行政院：農業部加強調控供應量

確保中元普渡貢品價格穩定　行政院：農業部加強調控供應量

中元普渡即將到來，為掌握各類農漁畜產品市場行情，維持餅乾、泡麵、飲料、罐頭等食品價格平穩，行政院指出，行政院副院長鄭文燦昨日召開穩定物價小組會議，責請經濟部、農業部密切監控應節商品，加強畜禽產品的產銷調度，持續協調零售通路設立平價專區、推出節日促銷優惠活動等，以確保價格穩定。

國人被騙柬埔寨受虐遭糾正　雄檢回應

國人被騙柬埔寨受虐遭糾正　雄檢回應

快訊／國人遭騙到柬埔寨打工慘受虐　外交部、高雄地檢署被糾正

快訊／國人遭騙到柬埔寨打工慘受虐　外交部、高雄地檢署被糾正

賴清德過境美「陸大動作軍演」　綠委：動不動刷存在感沒必要

賴清德過境美「陸大動作軍演」　綠委：動不動刷存在感沒必要

郭台銘邀柯、侯當「三隻小豬」合作　他曝真正大野狼：主角怪怪的

郭台銘邀柯、侯當「三隻小豬」合作　他曝真正大野狼：主角怪怪的

關鍵字：

反送中香港移民監察院經濟部內政部陸委會台海局勢

讀者迴響

熱門新聞

李玟台上痛到跌倒「梁靜茹衝上台攙扶卻被罵」！

雨天撐傘開超跑　車主PO照片自嘲

21歲星二代夜遊溺斃！巨星爸心碎證實

蘋果官方警告！　手機「放3位置充電」早晚釀火災

女房東注意！男吼「給1次機會」硬上

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

這間私立大學招生率100%

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲

《玩很大》首次中斷錄影未完成遊戲

女起床有異物感！就醫才知遭2人性侵

陳奕迅也受害！驚爆《好聲音》內定黑幕

中和公車左轉「沒看到行人」　老翁慘遭輾過亡

宜蘭IG打卡熱點「七路咖啡」歇業

下周恐有颱風「可能路徑出爐」　今年迄今僅8颱！專家：連4年偏少

處長偷吃3人妻背景硬　群創回應

更多

最夯影音

更多
李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...
老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面