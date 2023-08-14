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賴清德有望跟「美國現任內政部長」見面！　同台9國正副元首

▲賴副總統率團出訪巴拉圭，去程過境紐約。他在當地時間13日中午於緊鄰哈德遜河的The Glasshouse宴會廳參加主流暨僑界人士宴會。（圖／總統府提供）

▲賴副總統率團出訪巴拉圭，去程過境紐約。他在當地時間13日中午於緊鄰哈德遜河的The Glasshouse宴會廳參加主流暨僑界人士宴會。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德台北時間14日晚間，搭乘專機抵達友邦巴拉圭，將出席15日巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮。可以預期的是，賴清德此行，有機會與美國內政部長哈德蘭（Deb Haaland），以及來自世界9位國家元首、副元首級政要同台。

由於賴清德在2022年以總統特使身份出席宏都拉斯總統就職典禮時，與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）同台，兩人還有簡短的交談，被視為一項外交突破。因此，這次賴清德再次以特使身份出席巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮，是否會與他國的國家元首、副元首，或是美方高層官員同台，同樣被受關注。

對此，美國總統拜登（Joe Biden）宣布，將由美國內政部長哈德蘭（Deb Haaland）率團出席巴拉圭總統就職典禮，同行的還有美國駐巴拉圭大使奧斯特菲爾德（Marc Ostfield）、美國民主黨國會議員托瑞斯（Norma Torres）、美國駐美洲國家大使莫拉（Francisco O. Mora），以及國務院國際麻醉品執法事務助理局長羅賓森（Todd D. Robinson）。

此外，還有9位國家元首、副元首級政要也會一同出席典禮，包括：西班牙國王菲利普六世（Felipe VI）、阿根廷總統費南德茲（Alberto Ángel Fernández）、巴西總統達席瓦爾（Luiz Inácio Lula da Silva）、烏拉圭總統路易斯·拉卡列·波烏（Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou stronzo）、玻利維亞總統盧喬·阿爾塞（Luis Alberto "Lucho" Arce Catacora）、智利總統加布列·博里奇（Gabriel Boric Font）；副元首等級部分，台灣則由賴清德代表，薩爾瓦多由副總統費利克斯•烏略亞出席，而厄瓜多由副總統阿爾弗雷多·博雷羅代表。

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