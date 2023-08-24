　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

租屋無房屋稅籍補貼被追回　營建署致歉：協議彈性分期繳還

▲▼房地產,房價,台北市,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新。（圖／記者李毓康攝）

▲頂樓加蓋、違建等無法取得房屋稅籍，不得申請租金補貼。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

有關民眾社群網站抱怨，租金補貼補件後被通知因房東沒有繳納房屋稅需繳回補貼款。營建署回應，申請案件均有稽核機制，以確保行政審查品質，此類租屋無房屋稅籍的案件發現時雖已核撥款項，但仍需追回；但可協議採最具彈性分期方式返還，以不影響申請人生活負擔為原則，最多可延長2年。營建署也致歉，表示首次辦理補貼專案，會加強人員的專業訓練。

營建署回應，申請案件均有稽核機制，以確保行政審查品質，類此租屋無房屋稅籍的案件發現時雖已核撥款項，但依現行規定確實未符規定，而一般未符規定樣態包括頂樓加蓋、租賃地址填寫錯誤、租約不完整等，因此不得不追回。至於返還方式將按申請人的經濟狀況得予協議採最具彈性分期方式返還，以不影響申請人生活負擔為原則，期限以1年為限，並得依經濟狀況再延長2年。

營建署說明，若屬非住家用稅率房屋，申請人可請房東向稅捐主管機關申請依實際情形認定並追溯自租賃當時變更部分為住家用稅率後，檢據補正即可。

營建署再補充，112年度為協助更多實際租屋為居住使用之家庭，已於112年6月20日修正規定，對於承租房屋條件如係承租「無房屋稅籍且未辦理保存登記建築物」（例如頂樓加蓋），得以切結並檢附相關佐證資料提出申請，至於「有房屋稅籍但尚未按住家用稅率課徵」者，得配合隨到隨辦精進措施，經房東向稅捐單位申請依實際情形認定全部或部分按住家用稅率課徵後，於受理期限內再提出申請。

營建署表示，對於111年度租金補貼，因中央為首次辦理，審查人員初期對作業尚不熟悉，致發生此類情形，表示歉意，強調已加強人員的專業訓練，避免此類情事發生。

ET快訊
蔡詩芸爆婚變王陽明首露面！　IG簡介「保留1單字」洩婚姻狀態
為7萬打死人！19歲男遭「凌虐4小時」慘死
館長也被推倒？連翻5圈狂吼「為什麼要推我」　畫面曝
快訊／遊戲橘子再吞敗！「維持200萬罰鍰」　法院給2理由
快訊／爆出軌女星「有私生子」　梁朝偉首回應！
快訊／台北客運載24乘客撞分隔島！　4人送醫
國民法官審判！　賓士男酒駕撞死人「遭判史上第二重」
網瘋傳「私密不雅片外流」！　奎丁回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新竹棒球場不如高中球場？　他貼去年1張照片：這些高官還不汗顏

陸稱研究終止ECFA　陸委會：有意見可解決「不是貿然說水果有蟲」

柯文哲憂心悸盼改喝果汁　郭台銘：我不喝咖啡而是喝奶茶

朱立倫祭黨紀要黨員勿幫連署　郭台銘：拿棍打小孩最後會離家出走

最帥市長！蔣萬安穿「金獎設計師」服裝走秀　緊張到狂看影片練習

租屋無房屋稅籍補貼被追回　營建署致歉：協議彈性分期繳還

日本今起排放核廢水　侯友宜：用國際高標準方式做科學驗證

藍營5小雞「同框郭台銘」掛看板　急喊冤：唯一支持侯友宜

宣告「恢復陸客團」規劃！陸委會：已踏出一步「盼對方正面回應」

林岱樺罕見發聲：「一個壯漢」貼身霸凌　心疼品妤妹妹

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

香港人實測高雄過馬路！　主動禮讓、有視線死角？

新竹棒球場不如高中球場？　他貼去年1張照片：這些高官還不汗顏

陸稱研究終止ECFA　陸委會：有意見可解決「不是貿然說水果有蟲」

柯文哲憂心悸盼改喝果汁　郭台銘：我不喝咖啡而是喝奶茶

朱立倫祭黨紀要黨員勿幫連署　郭台銘：拿棍打小孩最後會離家出走

最帥市長！蔣萬安穿「金獎設計師」服裝走秀　緊張到狂看影片練習

租屋無房屋稅籍補貼被追回　營建署致歉：協議彈性分期繳還

日本今起排放核廢水　侯友宜：用國際高標準方式做科學驗證

藍營5小雞「同框郭台銘」掛看板　急喊冤：唯一支持侯友宜

宣告「恢復陸客團」規劃！陸委會：已踏出一步「盼對方正面回應」

林岱樺罕見發聲：「一個壯漢」貼身霸凌　心疼品妤妹妹

中信銀行高齡金融規劃顧問及家族信託規劃　超過200位專業人員團隊獲肯定

新竹棒球場不如高中球場？　他貼去年1張照片：這些高官還不汗顏

統一獅外野三帥少見沒先發　餅總談邱智呈守備瑕疵

租的655萬BMW毀了！台74被夾擊重傷　修車至少要80萬...37歲男慘了

信義區出現抓鈔機！　海尼根城市遊樂場啤酒特調免費飲

明華園大戲《超炫白蛇傳》打頭陣　嘉義縣「仲夏表演藝術節」8／26重磅登場

體雕新選擇！冷凍減脂「4探頭同時作用」　大幅提升療程效率

連偷7次香油錢狂撈20萬！假釋男落網...向「炸彈媽祖」下跪懺悔

陸客團限額「疫情前4成」　兩岸觀光露曙光？學者：看中國如何接球

《歲時之秋》壓軸！　國際級頂級舞蹈團隊加入井仔腳鹽田藝術節

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

政治熱門新聞

賴品妤被推倒？　他曝第三視角影片：比較像自己撞到攝影機腳架

賴品妤喊被記者推倒　一排藍勾勾力挺

賴品妤飆媒體「為什麼要推我」　曾是記者的她看不下去：必須道歉

陸委會宣布規劃恢復陸客團　準備期一個月

快訊／怒喊「要戰爭就選賴清德」　郭台銘：叫蘇貞昌拿掃帚去打啊

吳子嘉斷言館長知識含量不足以分析民調

綠控記者騷擾　《中天》回嗆抹黑

聲援賴品妤　民進黨批記者不當接觸

傳林飛帆將任副執行長　民主基金會回應了

登革熱＋1　北市成立文山區應變中心

與侯民調整合？柯：什麼事都有可能

傳吳子嘉要提告　館長：這3字可信度是0

行政院通過2024總預算　一張圖看2.8兆史上最高歲出做哪些事

接月薪11萬副執行長挨轟　林飛帆親回應

更多熱門

相關新聞

突遭追討租金補貼租客爆氣　網友一眼戳破：你房東家可能是違建

突遭追討租金補貼租客爆氣　網友一眼戳破：你房東家可能是違建

內政部推動300億擴大租金補貼，體恤民眾租屋的辛勞。但有一名網友在PPT上以「去你的租金補貼」為標題發文，表示房東沒繳納房屋稅被退件，一邊對租金補貼政策大吐苦水，還不忘用國罵問候。但網友一看，發現該發文者可能是租到違建，依法確實無法領租金補貼。

情人節荷包不孤單！營建署提醒申請300億中央擴大租金補貼

情人節荷包不孤單！營建署提醒申請300億中央擴大租金補貼

「撐香港」挨批名不符實　監院要求相關部會檢討

「撐香港」挨批名不符實　監院要求相關部會檢討

賴清德有望跟「美國現任內政部長」見面！　同台9國正副元首

賴清德有望跟「美國現任內政部長」見面！　同台9國正副元首

好脾氣的陳建仁都生氣！　林右昌曝搶救南投風災細節

好脾氣的陳建仁都生氣！　林右昌曝搶救南投風災細節

關鍵字：

租金補貼內政部

讀者迴響

熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

快訊／扁女婿趙建銘車禍！開法拉利超車不慎撞騎士

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

LISA脫到剩比基尼「浴室自拍」！

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

抓包一番賞作假！孫生直擊衝突現場

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面