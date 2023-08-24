　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨：新北市觀光人數敬陪末座　侯友宜國政淪空談

▲▼民進黨發言人卓冠廷、台北市立委參選人王閔生及新北市立委參選人吳崢、曾柏瑜今天上午舉行「揭穿柯侯財政紀律假面具！」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人卓冠廷。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨總統參選人侯友宜提出「觀光政策」，民進黨發言人卓冠廷今（24日）表示，根據台灣旅宿網統計數字顯示，新北市疫後觀光人數2022年僅約290萬人，淪六都倒數第二，甚至不及台北市旅客人數的一半，新北市也未如其他縣市推出加碼補助，觀光成績零分，市政都處理不好，遑論國政，呼籲侯不要只顧選總統，荒廢市政，市民受苦。

卓冠廷指出，在新冠疫情趨緩後，各縣市無不卯足全力推動觀光休閒產業，但新北市卻毫無作為，根據《遠見雜誌》縣市長滿意度調查「觀光休閒」項目，新北市的排名從2020年的第4名大退步至2023年的第12名，這種拚觀光的成績，如何奢談要實現「觀光利國」的目標。

卓冠廷表示，截至2022年9月底，新北市轄內非法營業旅館及民宿各有24家及16家，其中未符合土地使用管制及建築管理相關規定，致未能取得登記證之非法旅館及民宿，自初次稽查發現缺失起，逾10年仍未改善且持續違規經營者，分別計有23家、7家，其中20家至今未完成建築物公共安全申報作業或申報結果不合格，顯示侯友宜根本無心打造觀光優質化環境，心中只想選總統。

卓冠廷也舉例，貢寮海洋音樂祭自2000年起至2019年共舉辦19屆，孕育無數樂團，但近年因疫情停辦3年，疫情趨緩後樂迷們都引頸期盼，新北市觀旅局卻說已改為2023年河海音樂季，形同將貢寮海洋音樂祭「沒收」，遭樂迷噓聲後，侯市長才改口說要續辦，根本就是「講甲一畚箕，做無一湯匙」。

卓冠廷說，感受是被比較出來的，反觀高雄市接連在上半年迎來Blackpink炫風，下半年又有英國搖滾天團酷玩樂團，更不用說高雄巨蛋下半年幾乎滿檔，「演唱會經濟」創造驚人效益。他說，反觀新北市的室內表演場地卻只有一個，場地的展演限制了演唱會經濟的發展，新北市長卻顧著選總統，大開選舉支票，根本口惠而實不至，也難怪新北市的觀光敬陪末座。

ET快訊
奧迪妹酒駕撞死晨運婦！兒悲訴「媽媽苦了幾十年」：太不公平了
快訊／松山機場跳電！一片漆黑　民航局緊急說明
威力彩飆3.4億　3生肖「財運爆棚」
老公做一件事！何嘉文怒飆罵：沒離婚我孬種
快訊／15縣市「豪大雨警報」　強降雨入夜開砸
她曝光「正面影片」聲援：講賴品妤假摔太沉重
快訊／賴品妤與媒體推擠摔倒　男友曾玟學發聲了
搭上瓦格納首腦飛機　空姐生前怨「不明原因延誤」！最後發文曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曝光「正面影片」聲援　林楚茵：講賴品妤假摔太沈重

高雄現藍小雞與郭同框競選看板　郭台銘：難道要我跟綠委合掛？

快訊／賴品妤與媒體推擠摔倒　男友曾玟學：該記者類似行為非首次

民進黨：新北市觀光人數敬陪末座　侯友宜國政淪空談

新竹棒球場不如高中球場？　他貼去年1張照片：這些高官還不汗顏

陸稱研究終止ECFA　陸委會：有意見可解決「不是貿然說水果有蟲」

柯文哲憂心悸盼改喝果汁　郭台銘：我不喝咖啡而是喝奶茶

禁幫連署！朱立倫祭黨紀　郭台銘：拿棍打小孩最後會離家出走

最帥市長！蔣萬安穿「金獎設計師」服裝走秀　緊張到狂看影片練習

租屋無房屋稅籍補貼被追回　營建署致歉：協議彈性分期繳還

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

香港人實測高雄過馬路！　主動禮讓、有視線死角？

曝光「正面影片」聲援　林楚茵：講賴品妤假摔太沈重

高雄現藍小雞與郭同框競選看板　郭台銘：難道要我跟綠委合掛？

快訊／賴品妤與媒體推擠摔倒　男友曾玟學：該記者類似行為非首次

民進黨：新北市觀光人數敬陪末座　侯友宜國政淪空談

新竹棒球場不如高中球場？　他貼去年1張照片：這些高官還不汗顏

陸稱研究終止ECFA　陸委會：有意見可解決「不是貿然說水果有蟲」

柯文哲憂心悸盼改喝果汁　郭台銘：我不喝咖啡而是喝奶茶

禁幫連署！朱立倫祭黨紀　郭台銘：拿棍打小孩最後會離家出走

最帥市長！蔣萬安穿「金獎設計師」服裝走秀　緊張到狂看影片練習

租屋無房屋稅籍補貼被追回　營建署致歉：協議彈性分期繳還

奧迪妹酒駕撞死晨運婦！兒悲訴「媽媽苦了幾十年」：太不公平了

美房貸利率飆至22年紀錄高點！　申貸買房比去年大降26％

快訊／松山機場傍晚跳電！國內線大廳陷一片漆黑　民航局緊急說明

台糖學苑轉型「租金最低2100元」　釋地蓋8000戶社宅

泰山聘前味全執行長蘇守斌　擔任幕僚長

3.45億元花朵項鍊絕美！DIOR高級珠寶來台　950萬元「鑽石踝鍊」奢華藏腳上

胡智爲2度牛棚沒問題　最快下周二軍登板

94歲阿嬤圓夢！意外成高齡網紅　孫女掌鏡：奶奶生來就大明星

陸委會有條件恢復陸客團　許舒博：交流要「開大門走大路」別搞小動作

Rain演出被觀眾「關燈抗議」！　台下一片黑...現場對比照太尷尬

快過關了...女考直線7秒　終點前車頭一歪衝去撞柱

政治熱門新聞

賴品妤被推倒？　他曝第三視角影片：比較像自己撞到攝影機腳架

賴品妤飆媒體「為什麼要推我」　曾是記者的她看不下去：必須道歉

賴品妤喊被記者推倒　一排藍勾勾力挺

陸委會宣布規劃恢復陸客團　準備期一個月

快訊／怒喊「要戰爭就選賴清德」　郭台銘：叫蘇貞昌拿掃帚去打啊

綠控記者騷擾　《中天》回嗆抹黑

吳子嘉斷言館長知識含量不足以分析民調

聲援賴品妤　民進黨批記者不當接觸

快訊／賴品妤與媒體推擠摔倒　男友曾玟學發聲了

傳林飛帆將任副執行長　民主基金會回應了

登革熱＋1　北市成立文山區應變中心

與侯民調整合？柯：什麼事都有可能

傳吳子嘉要提告　館長：這3字可信度是0

曝影片聲援　林楚茵：講假摔太沈重

更多熱門

相關新聞

新竹棒球場不如高中球場？　他貼去年1張照片：這些高官還不汗顏

新竹棒球場不如高中球場？　他貼去年1張照片：這些高官還不汗顏

針對新竹市棒球場爭議，新竹市政府24日公布美國職棒大聯盟指定場務單位的檢測報告原文，提及內野土壤成分未達職業標準，甚至未達高中、公園、綜合休閒場館的一般標準。對此，國民黨立委洪孟楷也在臉書大批，總統府官網上仍保留著去年新竹棒球場剪綵的影片、照片，為了開球合照，忽視工程品質、犧牲球員安全，合照的這些高官們，還能默不作聲？

柯文哲憂心悸盼改喝果汁　郭台銘：我不喝咖啡而是喝奶茶

柯文哲憂心悸盼改喝果汁　郭台銘：我不喝咖啡而是喝奶茶

祭黨紀禁幫連署　郭台銘：拿棍打小孩最後會離家出走

祭黨紀禁幫連署　郭台銘：拿棍打小孩最後會離家出走

日本今起排放核廢水　侯友宜：用國際高標準方式做科學驗證

日本今起排放核廢水　侯友宜：用國際高標準方式做科學驗證

藍營5小雞同框郭台銘　喊冤：唯一支持侯友宜

藍營5小雞同框郭台銘　喊冤：唯一支持侯友宜

關鍵字：

民進黨卓冠廷國民黨侯友宜2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

快訊／扁女婿趙建銘車禍！開法拉利超車不慎撞騎士

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

LISA脫到剩比基尼「浴室自拍」！

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

抓包一番賞作假！孫生直擊衝突現場

更多

最夯影音

更多
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面