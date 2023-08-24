新竹棒球場不如高中球場？　他貼去年1張照片：這些高官還不汗顏

▲新竹棒球場檢測報告出爐。（圖／新竹市政府提供）

記者江采蓁／綜合報導

針對新竹市棒球場爭議，新竹市政府24日公布美國職棒大聯盟指定場務單位的檢測報告原文，提及內野土壤成分未達職業標準，甚至未達高中、公園、綜合休閒場館的一般標準。對此，國民黨立委洪孟楷也在臉書大批，總統府官網上仍保留著去年新竹棒球場剪綵的影片、照片，為了開球合照，忽視工程品質、犧牲球員安全，合照的這些高官們，還能默不作聲？

洪孟楷指出，花費前瞻預算12億重建的新竹棒球場報告出爐，被專家認定不如公園、比高中球場還不如，很難想像這是一座原址新蓋的球場，而當初總統、聯盟會長、新竹正副市長共同開幕合照的畫面更是格外諷刺，「為了開球合照，忽視工程品質、犧牲球員安全，在合照的這些高官們，還能默不作聲？」

洪孟楷再提到，總統府官網上仍保留著去年7月22日的影片、照片紀錄，總統蔡英文更說，「要謝謝中華職業棒球大聯盟蔡其昌會長、新竹市政府以及球團，為了新竹棒球場的改建和營運積極奔走、協調，最後成功完成任務」，讓他質疑，「所以品質不如高中球場的落成，就是蔡總統口中的『成功完成任務』？」

此外，洪孟楷表示，過去一年的討論，皆認為當初搶剪綵、搶開球，為的就是宣傳前新竹市長林智堅的政績，以及創造民進黨新竹市長候選人的舞台。他大批，現在證實球場比公園還不如，「就問在畫面裡的每個人，你們還不汗顏？」，合照建立在踐踏球員運動生命上，民進黨執政真有把棒球當國球看待？

「12億的前瞻預算，沒有把關、只有粗製濫造！」，洪孟楷強調，到底還有多少前瞻建設是建立在這樣的荒謬，歷史總會留下紀錄，當初只想為政績擦脂抹粉的民進黨高官們，向國人跟球迷道歉只是最基本，別想再默不作聲，九合一的教訓如果還不夠，2024會再來一次。