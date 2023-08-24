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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝光「正面影片」聲援　林楚茵：講賴品妤假摔太沈重

▲▼民進黨發言人林楚茵委員、張志豪及台北市議員簡舒培、新北市議員戴瑋姍針對雙北市長進行施政體檢。（圖／民進黨提供）

▲林楚茵今天下午聲援賴品妤。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委賴品妤今（24日）出席公開活動時，因媒體追訪摔倒，與《中天新聞》記者發生衝突，但國民黨台北市議員鍾沛君質疑是「假摔」，引發論戰。身兼民進黨發言人的立委林楚茵公布一段正面慢動作影片，她反問，「換成妳或你的姐妹，願意這樣被近距離接觸嗎？」

林楚茵表示，講假摔太沈重，難道身為公眾人物就沒有保護自己身體的權利？拿起麥克風就可以「沒有限制」的接近異性？她說，看到國民黨的民意代表企圖帶風向，指責賴品妤被《中天》記者「跟監採訪」是假摔，同為女性政治人物，自己必須站出來聲援賴品妤。

林楚茵表示，自己是記者出身，她認同監督民意代表是記者的工作，但是新聞採訪有其界限，不是拿著麥克風就可以無限上綱，不是以記者之名就可以漠視人與人、男女間的身體界線，只要是違反當事人意願、接觸身體，使人心生畏懼、感到冒犯，就是性騷。

林楚茵說，這名中天記者的行為不僅不尊重受訪者，也破壞採訪守則，採訪不是騷擾，自己光是看影片就感到憤怒、不舒服，卻沒想到同樣是女性政治人物的國民黨民代，只因為政黨不同，竟然在第一時間出來質疑假摔，這種言論無非是讓受害者受二次傷害，更讓她感到非常遺憾，「日前追求的性平價值全都不見了？身為女性公眾人物，受到媒體及選民監督，但不表示連保護自己身體的自由都沒有！」

對於綠營民代接連指控，《中天新聞》下午發佈聲明回應，沒有不當肢體接觸，《中天》記者本於記者天職追求真相、不畏懼權勢、勇往直前不退縮。

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