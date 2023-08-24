獸屍掩埋場旁值夜班不平靜　嘉縣動保所設「獸魂碑」鎮煞闢邪

▲ 嘉義縣家畜所祭拜獸魂碑傳承60年 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣家畜疾病防治所今(24)日舉行一年一度專屬動物界的中元祭拜，集結縣內動物防疫人員、嘉義大學、嘉義縣市獸醫師公會、嘉義縣動保團體與各產業團體代表，以寵物飼料、罐頭及寵物專用紙錢誠心祭拜。隨後對口蹄疫防疫執行成效績優人員進行頒獎。

▲ 嘉義縣家畜所所長林珮如說明祭文，也說明拜獸魂碑60年的由來。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府在民國48年成立家畜疾病診治所，將診治所解剖室後方空地作為動物掩埋場，當時傳出值夜同仁聽見不少動物的騷動聲，民國51年決定在掩埋場上方豎立石碑（俗稱獸魂碑），每年中元節按照習俗祭拜獸魂碑，迄今祭拜已超過60年。

▲ 嘉義縣家畜所祭拜獸魂碑傳承60年。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁說，家畜所業務多元，除了搶救動物，有時為了抑制家畜相關疫情，不得已只好進行撲殺。透過祭祀獸魂碑，對動物生靈表達敬意和感恩之心，同時也祈求家畜所業務一切平安順利。

▲ 嘉義縣家畜所用心準備祭拜獸魂碑供品 。（圖／嘉義縣政府提供）

家畜疾病防治所長林珮如指出，「祭拜獸魂碑」是業界的重要聚會，讓防疫人員、產業界、學術界和動保界建立尊重生命的共識，祭拜結束後會將供品全數捐給慈善團體。本次還特別與業者集資購買寵物專用金100份，堆成寵物金紙山進行祭拜；另外也準備水質檢驗試劑，讓水產養殖業者祭拜後可帶回使用。

家畜疾病防治所表示，本縣經中央評選獲111年度口蹄疫防疫執行成效第一組第二名，共推薦3名產業團體績優人員受獎，分別是社團法人嘉義縣養豬事業發展協會理事長林志達、嘉義縣六腳鄉乳牛產銷班第一班呂淑貞班長、嘉義縣太保市羊產銷班第一班蘇玉蘭班長，獲獎狀一只，獎金10,000元。