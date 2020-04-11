彰化唯一獸魂碑將被拆？文史工作者擔憂　文化局說話了

▲彰化唯一一座獸魂碑位於永靖鄉內。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化唯一一處獸魂碑（豬灶遺址），述說著近百年來常民生活歷程，近日文化局文資審議沒有通過，將解除列冊，但有不少文史工作者仍很擔憂，沒有文化局的保護傘，下一步將面臨被拆除的命運，網路議論紛紛，局長張雀芬對此表示，請大家不用擔心，縣府沒有要拆，仍會保留下來。

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▲獸魂碑圍牆。（圖／記者唐詠絮攝）

記者也實地走一趟「獸魂碑」，位於彰化永靖鄉永安街內，旁邊空地已經成為住戶的臨時停車場，巷弄內有長達上百公尺的故事圍牆，更是娓娓道出早年常民的生活狀況，與斷魂碑相對應的有200多年歷史的城腳媽廟，實在是有其存在的必要。

▲彰化唯一一座獸魂碑位於永靖鄉內。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解原本它所在的現址原是倚在矮圍牆內，但因為有住戶反映影響交通出入，相關單位決定將整面圍牆拆除，如今空地給民眾作為臨時停車之用，有民眾透露大約半年前有怪手進入到遺址內，疑似要將斷魂碑推平，被人及時搶救下來，否則現在也看不到它的存在。

▲巷弄內的城腳媽廟。（圖／記者唐詠絮攝）

據彰化村史作家邱美都說，永靖早年養豬戶很多生意相當的鼎盛，屠宰場內設「獸魂碑」是要祭祀這些被宰殺的生靈，這地方也是她們小時候遊玩的場所，逢年過節都很熱鬧，也會在此處舉辦法會，並且祈祝來年生意興隆。

邱美都也說，獸魂碑，目前是彰化縣內僅存的一個，意義相形重大，尤其在一旁有故事圍牆，更是娓娓道出永靖早年常民的生活狀況，它所存在的是一個重要的歷史里程，不應該被侷限住，她也建議縣府與公所，可以將此處與城腳媽、永靖街結合，作為文化創意園區展現在地文化特色。

▲早年獸魂碑的原貌。（圖／邱美都提供）

張雀芬說，2年前縣府依照民意將「獸魂碑」內獸靈超渡移走後，文史工作者希望縣府能將此碑作為文資保存，雖然審議後無法通過解除列冊，但目前不考慮拆除，暫時不會對此處做任何變動。

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