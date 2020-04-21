「為動物發聲」　翁章梁慰問上山下海動保員

▲翁章梁親自慰勵動保員並指示消防局規劃專案課程。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府2020年成立動物保護管制隊與啟動遊蕩犬精進專案後，由於通報地點遍及山海平原，執勤過程十分辛苦，導致人員頻繁受傷；曾有2度動物保護管制隊員為緊急救援落難犬隻，差點溺斃等事發生。縣長翁章梁了解後特地前往家畜所慰問受傷同仁；並且表示將會指示消防局規劃專業救難與人身安全防護等課程，藉以保護同仁執勤安全，避免憾事發生。

通報案件以捕抓問題犬隻與救援落難動物案件居多，且通報時間不分日夜，皆由家畜所獸醫師與動物保護管制隊員負責處置。為感謝他們辛苦的付出，翁章梁準備補給物品，前往家畜所為每位同仁鼓勵打氣；此外，對於18日家畜所長林珮如在竹崎公園後門搶救的犬隻，翁縣長也上前關心。

▲翁章梁關心竹崎車禍受傷的黑狗。（圖／嘉義縣政府提供）



翁章梁指出，自啟動遊蕩犬精進專案後，不僅要補抓問題犬隻，救援落難動物的案件也很多；連同受傷後續的SOP處理，皆是家畜所同仁處理，因此來替家畜所同仁們加油打氣。往後規畫出的專業課程，期望能在同仁的自身安全上，再多層防護。



林珮如表示，在竹崎搶救的黑狗，經家畜所獸醫師連日診療與悉心照護，目前身體狀況逐漸好轉，僅下顎骨因車禍撞擊有些微斷裂，但也已可以吃飯。動物救援與捕犬過程，如同玩生存遊戲般需要克服許多困難，因此感謝翁縣長及消防局同仁，安排專業課程學習，讓家畜所同仁在執勤過程中，能保護自身安全。

▲動保員搶救動物需挑戰各樣地形。（圖／嘉義縣政府提供）

為使從事動物救援的同仁，在面對險惡的值勤環境時，能具備辨認環境的風險知覺、降低值勤風險，以及緊急狀況排除能力，翁章梁特請消防局安排專業課程，針對水域救援、山域垂降、野外緊急救護講授初階課程；戰技方面，則安排繩索運用，如單結、8字結、漁人結等數種，器材運用則是雙節梯、軍刀鋸課程。

消防局說明，繩索救助運用屬高風險行為，並不建議防治所同仁將自身作為使用對象，但運用在器材或意識不清的動物運送應屬可用。

翁章梁進一步強調，在面對人與動物相處在同一生活空間內時，台灣必須更加強動保觀念，這也是未來進步的社會所需面臨的問題。

嘉義縣政府自2019年7月成立強化精準補抓專線後，共絕育近5千隻犬貓；為更從基層解決民怨，3月啟動遊蕩犬精進專案，並且陸續辦理多場絕育活動與推動犬隻愛心代養、終養及浪愛有嘉等認領養專案。

林珮如呼籲，民眾應善盡飼主責任，為家中寵物完成絕育；外出時更應將犬隻繫上牽繩，避免犬隻亂竄造成人車交通事故發生。此外，也不要隨意餵養浪犬，避免犬隻群聚引發後續追車咬人案件；若任意棄養犬隻造成流浪犬問題，也會付出更大的社會成本。

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