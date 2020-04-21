　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「為動物發聲」　翁章梁慰問上山下海動保員

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲翁章梁親自慰勵動保員並指示消防局規劃專案課程。（圖／嘉義縣政府提供）

▲翁章梁親自慰勵動保員並指示消防局規劃專案課程。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府2020年成立動物保護管制隊與啟動遊蕩犬精進專案後，由於通報地點遍及山海平原，執勤過程十分辛苦，導致人員頻繁受傷；曾有2度動物保護管制隊員為緊急救援落難犬隻，差點溺斃等事發生。縣長翁章梁了解後特地前往家畜所慰問受傷同仁；並且表示將會指示消防局規劃專業救難與人身安全防護等課程，藉以保護同仁執勤安全，避免憾事發生。

通報案件以捕抓問題犬隻與救援落難動物案件居多，且通報時間不分日夜，皆由家畜所獸醫師與動物保護管制隊員負責處置。為感謝他們辛苦的付出，翁章梁準備補給物品，前往家畜所為每位同仁鼓勵打氣；此外，對於18日家畜所長林珮如在竹崎公園後門搶救的犬隻，翁縣長也上前關心。

▲翁章梁親自慰勵動保員並指示消防局規劃專案課程。（圖／嘉義縣政府提供）

▲翁章梁關心竹崎車禍受傷的黑狗。（圖／嘉義縣政府提供）


翁章梁指出，自啟動遊蕩犬精進專案後，不僅要補抓問題犬隻，救援落難動物的案件也很多；連同受傷後續的SOP處理，皆是家畜所同仁處理，因此來替家畜所同仁們加油打氣。往後規畫出的專業課程，期望能在同仁的自身安全上，再多層防護。


林珮如表示，在竹崎搶救的黑狗，經家畜所獸醫師連日診療與悉心照護，目前身體狀況逐漸好轉，僅下顎骨因車禍撞擊有些微斷裂，但也已可以吃飯。動物救援與捕犬過程，如同玩生存遊戲般需要克服許多困難，因此感謝翁縣長及消防局同仁，安排專業課程學習，讓家畜所同仁在執勤過程中，能保護自身安全。

▲翁章梁親自慰勵動保員並指示消防局規劃專案課程。（圖／嘉義縣政府提供）

▲動保員搶救動物需挑戰各樣地形。（圖／嘉義縣政府提供）

為使從事動物救援的同仁，在面對險惡的值勤環境時，能具備辨認環境的風險知覺、降低值勤風險，以及緊急狀況排除能力，翁章梁特請消防局安排專業課程，針對水域救援、山域垂降、野外緊急救護講授初階課程；戰技方面，則安排繩索運用，如單結、8字結、漁人結等數種，器材運用則是雙節梯、軍刀鋸課程。

消防局說明，繩索救助運用屬高風險行為，並不建議防治所同仁將自身作為使用對象，但運用在器材或意識不清的動物運送應屬可用。
翁章梁進一步強調，在面對人與動物相處在同一生活空間內時，台灣必須更加強動保觀念，這也是未來進步的社會所需面臨的問題。

嘉義縣政府自2019年7月成立強化精準補抓專線後，共絕育近5千隻犬貓；為更從基層解決民怨，3月啟動遊蕩犬精進專案，並且陸續辦理多場絕育活動與推動犬隻愛心代養、終養及浪愛有嘉等認領養專案。

林珮如呼籲，民眾應善盡飼主責任，為家中寵物完成絕育；外出時更應將犬隻繫上牽繩，避免犬隻亂竄造成人車交通事故發生。此外，也不要隨意餵養浪犬，避免犬隻群聚引發後續追車咬人案件；若任意棄養犬隻造成流浪犬問題，也會付出更大的社會成本。

►有75%酒精，必備必買必囤！！

ET快訊
中職／向桃猿致歉！索沙認了故意丟郭嚴文：與捕手無關
台南新增1官兵確診「9處足跡」曝光！去過成大、百貨公司吃壽喜
《五燈獎》資深主持人病逝！搭檔忍痛證實
3階段「防社區傳染」方案「含封城規劃」　陳時中曝最新進度
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

古坑華山螢火蟲暴增　大量群聚吸引遊客上山賞螢

「為動物發聲」　翁章梁慰問上山下海動保員

台南市公布海軍5確診個案疫調足跡　黃偉哲：據中央的指示做好相關準備

嘉義市受贈防疫物資　將有3萬人受惠

禽流感疫情仍不時傳出　黃偉哲提醒農業局要強化台南防疫作為

新冠肺炎對市場及夜市攤商衝擊大　黃偉哲要求防疫紓困量能再擴大

避免新冠肺炎引爆社區傳染　黃偉哲呼籲未來14天無差別戴口罩

海軍高市確診個案台南上直銷課　同堂上課另89人全數列為居家隔離者

斗六公所防貪腐宣導品　防疫有一「套」超搶手

10件車禍9次快！　台南永康增設測速執法降低超速肇事

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

國防部證實磐石艦70人看診5人發燒　立委怒批輕忽「搞得全國雞飛狗跳」

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

古坑華山螢火蟲暴增　大量群聚吸引遊客上山賞螢

「為動物發聲」　翁章梁慰問上山下海動保員

台南市公布海軍5確診個案疫調足跡　黃偉哲：據中央的指示做好相關準備

嘉義市受贈防疫物資　將有3萬人受惠

禽流感疫情仍不時傳出　黃偉哲提醒農業局要強化台南防疫作為

新冠肺炎對市場及夜市攤商衝擊大　黃偉哲要求防疫紓困量能再擴大

避免新冠肺炎引爆社區傳染　黃偉哲呼籲未來14天無差別戴口罩

海軍高市確診個案台南上直銷課　同堂上課另89人全數列為居家隔離者

斗六公所防貪腐宣導品　防疫有一「套」超搶手

10件車禍9次快！　台南永康增設測速執法降低超速肇事

不甘「被分手」傳給前女友火熱性愛片　「讓你知道後果」渣男遭提公訴

普丁：2月送給中國200萬個口罩　現在中國給了我們1.5億個

友達充實中期營運資金　簽署完成台銀等15家銀行325億元聯貸案

Smart智富／顏炳立：土地、商辦將是房市的抗疫英雄

國軍「上摩鐵」曝光侵隱私？　丹妮婊姐讚爆「陳時中淡定回應」：他格局好大！

重溫屠龍傳說　《Hundred Soul百魂戰記》攜手《龍之谷》推出聯動企劃

醫護iPhone SE購機再折2千！台灣大力挺防疫英雄

客運上口罩線斷了！他轉乘捷運超慌「手扶著給過嗎」　網激推2招神救援

英國死亡數破1.6萬！伊莉莎白女王「低調慶祝」94歲生日　連禮炮都不要

快訊／未落實口罩分配政策？國防部駁斥…還原真實發放狀況

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

地方熱門新聞

確診官兵爆行車糾紛！沿路「口水噴罵」阿伯

為了5萬元全盲男持刀砍殺同居女友　

全台最髒亂鄉鎮　環團：雲林虎尾

泰劇牽引　桃捐泰1萬5千件防護衣

宜蘭抹茶山「人龍」爆山　林管處出手了

三家知名飲料廠　捐飲料給長庚醫護

快訊／敦睦艦隊台南加1例！曾前往百貨公司

海軍高市確診個案上課89人全數居家隔離

確診官兵1人在嘉義　5接觸者採檢

台中3確診官兵　足跡遍及竹苗中雲

散步嘉義植物園　彷彿走進百年城市綠洲

不補助老人健保　民眾多付5千元

桃園加碼1萬份　500元電子旅遊券

古坑華山賞螢火蟲大量　吸引遊客賞螢

更多熱門

相關新聞

未申報繁殖受罰　台東補助混種母貓犬絕育1500元

未申報繁殖受罰　台東補助混種母貓犬絕育1500元

為鼓勵民眾為飼養的犬貓絕育，台東縣民眾可以帶家中犬貓到瑞興、東台犬貓、心語、中華、懷恩、崇仁、寳佳、福康等8家動物醫院絕育，縣府提供混種母犬貓每隻1500元、混種公犬貓每隻800元的補助，純種犬貓絕育則必須自費。縣府農業處長許家豪提醒民眾家中犬貓請依法絕育，未申報繁殖需求恐受罰，依法可處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

台南市家犬貓絕育活動開跑

台南市家犬貓絕育活動開跑

螞蟻是裝忙專家？動保員爆料內幕

螞蟻是裝忙專家？動保員爆料內幕

台灣之心夜貓志工隊5年幫7.1萬浪貓絕育

台灣之心夜貓志工隊5年幫7.1萬浪貓絕育

幼貓受困深井！動保員與消防員齊救援

幼貓受困深井！動保員與消防員齊救援

關鍵字：

動保員林珮如絕育

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

即／負油價來了　原油首次跌破0元

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

即／確診海軍急約會！黃偉哲驚曝：女友有可能確診

指揮中心3階段「防社區傳染」方案曝光

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面