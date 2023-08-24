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小火鍋告示「離座請告知」他不解　苦主秒懂狂點頭：回來傻了

▲▼原PO納悶，全體離開座位為何要告知服務生。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲原PO納悶，全體離開座位為何要報備。（圖／翻攝自爆廢1公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「桌上告示牌最後一點，讓我滿滿疑問？」有民眾去火鍋店用餐時，看到桌上5點告示，最後1點引起他的注意，「若全體須離開座位，請告知服務人員」。原PO就不禁納悶，「到底發生什麼事呢？」還直呼「第一次看見告示牌這麼寫……」貼文引發討論。

有網友在「爆廢1公社」貼出照片，說他去吃某家平價湯鍋時，無意間看到桌上告示。只見牌子上共5點，「湯頭預備6分滿，沸騰後約8分滿，鍋邊高溫請小心燙傷」、「餐具、醬碟、加湯請至自助吧自行取用」、「為避免發生送餐錯誤，請勿自行換桌位」、「為確保食材新鮮，餐點上桌恕不更換」、「若全體須離開座位，請告知服務人員」。

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原PO就疑惑，「什麼是：若全體離開位置，還要告知服務人員？為何全體離開座位，還要跟服務生說呢？到底發生什麼事呢？」並hashtag「#第一次看見告示牌這麼寫」。就有網友回答，「（這家）是點餐順便買單喔！是怕服務生誤收桌吧」、「吃完再結帳的是怕跑單，點餐完馬上結帳的，是怕服務生以為吃完了誤收桌。」

不少人就分享遇過或目擊類似情況，「我就遇到隔壁桌的女生一個人吃，鍋底也吃得很乾淨，只剩下一片魚板。店員收桌之後，女生拿著王子麵和湯底壺回來，看不到鍋子，就跟店員說她還沒有吃完，結果店員賠了一鍋新的」、「之前帶小孩去吃飯，上個廁所回來就被清空傻眼」、「看過被收鍋，又被安排新客入座，然後就吵架了。」

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