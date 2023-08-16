菜瓜布中間「為何要挖洞」用途揭曉！過來人笑：收起你大膽的想法

▲菜瓜布中間為何要挖洞？（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者曾筠淇／綜合報導

廚房常見菜瓜布，方便洗碗、洗餐具等。近日有網友發文拋問，有些菜瓜布的中間會挖一個洞，這有什麼作用？貼文一出，不少網友大歪樓，直呼「我有一個大膽的想法！」另也有人分享真實用途。

有網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文表示，他在使用菜瓜布時，兒子注意到正中間有一個小洞，於是很認真的問他，「這塊中間的洞是拿來洗筷子的嗎？」而他想了許久，也不知道怎麼回答，「有沒有人知道呢？」

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貼文曝光後，有網友歪樓直呼，「兒子如果青春期了，建議換個別的」、「每個男人小時候都用過的東西」、「收起你大膽的想法」、「洗手指頭的」、「跟他說，小孩子不要問那麼多」。

其中也有些網友認真回應，「收納用的啦」、「配合廠商掛鉤的特別版啊」、「好像拿來掛的」、「掛起來用的」、「用來掛著，洗碗好拿」、「有一個架子，那個洞插架子的」、「雖然是掛菜瓜布的，但是洗筷子好像也很可以」、「有一個吸盤架，吸盤吸牆壁後可以掛起來」。

據悉，有些品牌的菜瓜布確實會在中間挖空，甚至在販售菜瓜布時，還會附贈或同步販售吸盤掛鉤。該掛勾多採吸盤設計，可吸於洗手槽，方便菜瓜布放上去晾乾。