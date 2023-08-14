吃到飽「限90分鐘」夠嗎？他實測吃鍋、燒烤超撐　眾人卻搖頭

▲不少吃到飽餐廳用餐時間限90分鐘。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

近日有人控訴，許多吃到飽餐廳只給90分鐘用餐，導致「吃飯像趕火車一樣」，覺得壓力相當大，話題掀起熱議。就有網友納悶表示，「是我跟朋友都吃太快嗎？」因他最近吃火鍋、燒烤類的吃到飽，都沒覺得時間不夠，「一般成人，我覺得90分鐘應該可以好好的吃飽，甚至吃到撐」，貼文再度引發討論。

這位網友在PTT的WomenTalk板發起討論，「90分鐘吃到飽到底夠不夠啊？」文中表示，「這個……是我跟朋友都吃太快嗎？或是我們習慣多吃、少說話？我最近幾次跟朋友吃燒肉、吃鍋的吃到飽，都沒有覺得90分鐘不夠呀！」

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為此，他還特地觀察其他人，發現80分鐘後還繼續吃的人極少，如果不算甜點和飲料類，「真正在吃的，通常70-80分鐘就吃到撐了，後面就聊天或滑手機。」撇除帶小孩的家長，他認為給一般人90分鐘就足夠吃到撐，「邊吃邊聊當然是聚餐的目的之一，只是……我個人是蠻少有那麼多事可聊的啦！」

最後，原PO也說，以前有去過給120分鐘的店，但他在100分鐘左右就離開了，「久坐腰也是會痛的，不如出去散步消化。」貼文曝光後，大多數人卻紛紛搖頭，「看店，遇過燒烤店出餐很慢很久還會漏單的，那種90分鐘真的吃不飽」、「要考量排隊拿餐，還有燒烤花的時間，烤海產會讓火力下降」、「要點菜的那種，90分鐘不夠吧？店家會控制出菜速度。」

還有網友指出，「不就看你單純是去聚餐吃飯，還是去拚回本的？前者時間很夠了」、「吃應該吃不到90分鐘，但就會覺得很趕，去外面餐廳還是想要邊吃邊聊天，而不是一盤吃完，就要衝去拿第二盤」、「看食物類型吧？食物都現成的buffet可以90分鐘，燒肉還得等他熟，需要更多時間。」