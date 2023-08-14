　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿嬤床底下挖出「一疊舊鈔」！　一票嗨喊：留著當富婆

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲阿嬤挖出舊鈔。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者朱祖儀／綜合報導

搬家或大掃除時，總能在家裡發現被遺忘的物品。一名女網友透露，最近阿嬤在整理房間，沒想到意外發現床底下竟然放了一疊鈔票，可是不知道該怎麼處理，只好向她求助。不少人看到後紛紛給出意見，就有網友勸留著，「以後說不定能增值！」

原PO在臉書「爆廢1公社」發文透露，阿嬤最近在整理房間，沒想到在床底下翻出一堆舊鈔，不知道該怎麼處理，於是發文求助。從照片中看到總共有2張500元以及數張100元、50元及10元的鈔票，另外還看到50元和5角的銅板，整體看起來保存良好，沒有破損。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友看到後紛紛表示，「阿嬤以前很有錢餒」、「留著，以後當大富婆」、「好有紀念價值喔，還能保存那麼好很厲害耶」、「現在等值，可能要過個幾百年才會有價值，不然頂多就是紀念而已」、「等你當阿嬤再賣」、「我都用過，我老了」、「保存得很好，再放下去會再升值，不要賣！能當錢母或傳家寶」、「好懷念喔，那時候一張50，我可以吃兩餐了」。

也有人建議，「要就收藏起來，不要就去台灣銀行換新鈔」、「看你要留做紀念還是拿去台灣銀行1:1換」、「收藏起來可以等行家收，沒缺錢可以先留著」、「台灣銀行應該可以換，但真心覺得值得收藏」、「品項好的收藏起來，其他可以去台灣銀行換」、「記得是可以賣給專門收集鈔票的收藏家，好像有時可以賣到一定價錢」。

ET快訊
快訊／捲入高虹安詐領助理費案　李俊俋回應了
南韓「比基尼妹群」嗨坐重機　火辣畫面瘋傳
被metoo私訊灌爆　小紅老師震驚「竟有大人物」：會血流成河
若A助理費「有2條路可走」　律師點名這2人：不是大好就大壞
林子偉今註冊「台鋼狀元」一日限定　背號5號
高虹安沿用他辦公室制度！勞動部次長李俊俋遭告發　檢分案偵查
快訊／DJ Soda遭「多人襲胸」　二度怒嗆：我就喜歡穿得辣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏東縣衛生局檢驗116件冰品　4件不合格…均為腸桿菌科超標

路邊草叢露出「淒慘M字腿」整片瘀血　高雄哥嚇壞：腳趾變形了

若A助理費「有2條路可走」　林智群點名這2人：結果不是大好就大壞

頂新和德助弱勢開賣　揪民眾愛心串聯中秋送暖

寧可寬褲、瑜伽褲！妹子嫌「1穿搭」悶又顯腿粗：越來越不愛

心儀男約會「突提議到寶雅」　她忐忑逛3分鐘！結局崩潰了

拜好兄弟兼顧環保　環保署倡普渡2.0：拜當季供品「以功代金」

阿嬤床底下挖出「一疊舊鈔」！　一票嗨喊：留著當富婆

餐廳收費「用1方式」區分！他大讚友善：這種才需要支持

極兇鬼月來了！他警告看到「這1物」別靠近：是好兄弟歇腳亭

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

20歲租車行員工急趕小三通　上演「玩命關頭」撞飛護欄

酒測過關開心向警說掰掰　下秒身分曝光被上銬逮捕

女友剪俐落短髮驚喜出現　長髮控男友崩潰飆高音XD

黃曉明問許光漢「何時結婚生子」　大聊「想要女兒」..遭批尷尬

原民婚禮新人藏驚喜！　溫馨感人→全場嗨翻天

屏東縣衛生局檢驗116件冰品　4件不合格…均為腸桿菌科超標

路邊草叢露出「淒慘M字腿」整片瘀血　高雄哥嚇壞：腳趾變形了

若A助理費「有2條路可走」　林智群點名這2人：結果不是大好就大壞

頂新和德助弱勢開賣　揪民眾愛心串聯中秋送暖

寧可寬褲、瑜伽褲！妹子嫌「1穿搭」悶又顯腿粗：越來越不愛

心儀男約會「突提議到寶雅」　她忐忑逛3分鐘！結局崩潰了

拜好兄弟兼顧環保　環保署倡普渡2.0：拜當季供品「以功代金」

阿嬤床底下挖出「一疊舊鈔」！　一票嗨喊：留著當富婆

餐廳收費「用1方式」區分！他大讚友善：這種才需要支持

極兇鬼月來了！他警告看到「這1物」別靠近：是好兄弟歇腳亭

汪小菲「神秘新歡」疑被起底！　女網紅單方面認愛：是我太高調

黑人快看！要大牙公開道歉被譏違憲　造謠女遭判臉書澄清理由曝

邱毅嘆高虹安被檢察官坑陷　曝自救之道：加緊查林智堅相關弊案

屏鵝公路機慢車道遭轎車占用　枋寮警暑假以來開出逾300張罰單

PiA吳蓓雅點出現代1文明病　親吐出道心聲：註定沒有後路！

「來去總統府住一晚」15組名單曝　千萬訂閱、觀看破50億YTR入列

遭捲入高虹安詐領助理費案　李俊俋：絕無公積金制度

陽岱鋼教中文很融入　悍將洋投瑞恩第一餐愛上「筒仔米糕」

真正的自信只有1念頭　為了擊敗別人「會被牽著走」

快訊／台61線西段「預拌水泥車撞護欄」　側翻漏油駕駛脫困

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

生活熱門新聞

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

科技男年收300萬想婚　拒180萬薪女主管原因曝

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

4生肖鬼月恐遇血光　一動作侵犯到好兄弟

AirPods忘在海底撈　店員撿到竟帶回家

鬼門快開了「5姓氏」一定要注意！

鬼門將開！　台南開臺聖地三老爺宮提醒「遠水」

正妹求「燈光昏暗飯店」：怕男友看到素顏

最美禮生夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白

3縣市「大雨特報」！強降雨襲擊

「退貨童書」重新上架？好市多回應了

「不好意思！」　台灣3句話最讓外國人印象深刻

更多熱門

相關新聞

餐廳收費「用1方式」區分！他大讚友善

餐廳收費「用1方式」區分！他大讚友善

有些餐廳會以「孩童身高」來當作收費的標準，近日就有網友發文直呼，「用年齡區分才是友善餐廳啊！」原來這家餐廳對兒童、小童、幼童、嬰兒的收費方式都不同。貼文曝光後，引發底下網友熱烈討論。

背後被插「3支黑令旗」　員工1要求...闆娘傻眼

背後被插「3支黑令旗」　員工1要求...闆娘傻眼

6、7月電費「8513元」　冷氣控超崩潰

6、7月電費「8513元」　冷氣控超崩潰

男子住小賓館在抽屜發現「厚厚一疊」 數完一千張人民幣現鈔秒報警

男子住小賓館在抽屜發現「厚厚一疊」 數完一千張人民幣現鈔秒報警

鈔票掉進水溝蓋怎麼撿？內行4步驟完美處理

鈔票掉進水溝蓋怎麼撿？內行4步驟完美處理

關鍵字：

舊鈔鈔票爆廢1公社

讀者迴響

熱門新聞

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

韓大咖女神當眾遭侵犯　多人集體襲胸⋯她崩潰了

雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

楊昇達嗆吳宗憲「輸掉我對你的尊重」　遭封殺下場超慘

李玟老公爆出軌3年「火辣小三正面照外洩」！

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

6、7月電費「8513元」　冷氣控超崩潰

「樓中樓」住了回不去？專家：2、3房就好

綜藝男主持「8年零收入」揭悽慘境況！負債100萬

爽擁6妻！巴西男曝心聲：想找代理孕母

高虹安慘了　一審有罪就不能當市長

科技男年收300萬想婚　拒180萬薪女主管原因曝

更多

最夯影音

更多
機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！
大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面