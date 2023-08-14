阿嬤床底下挖出「一疊舊鈔」！　一票嗨喊：留著當富婆

▲阿嬤挖出舊鈔。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）



記者朱祖儀／綜合報導

搬家或大掃除時，總能在家裡發現被遺忘的物品。一名女網友透露，最近阿嬤在整理房間，沒想到意外發現床底下竟然放了一疊鈔票，可是不知道該怎麼處理，只好向她求助。不少人看到後紛紛給出意見，就有網友勸留著，「以後說不定能增值！」

原PO在臉書「爆廢1公社」發文透露，阿嬤最近在整理房間，沒想到在床底下翻出一堆舊鈔，不知道該怎麼處理，於是發文求助。從照片中看到總共有2張500元以及數張100元、50元及10元的鈔票，另外還看到50元和5角的銅板，整體看起來保存良好，沒有破損。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友看到後紛紛表示，「阿嬤以前很有錢餒」、「留著，以後當大富婆」、「好有紀念價值喔，還能保存那麼好很厲害耶」、「現在等值，可能要過個幾百年才會有價值，不然頂多就是紀念而已」、「等你當阿嬤再賣」、「我都用過，我老了」、「保存得很好，再放下去會再升值，不要賣！能當錢母或傳家寶」、「好懷念喔，那時候一張50，我可以吃兩餐了」。

也有人建議，「要就收藏起來，不要就去台灣銀行換新鈔」、「看你要留做紀念還是拿去台灣銀行1:1換」、「收藏起來可以等行家收，沒缺錢可以先留著」、「台灣銀行應該可以換，但真心覺得值得收藏」、「品項好的收藏起來，其他可以去台灣銀行換」、「記得是可以賣給專門收集鈔票的收藏家，好像有時可以賣到一定價錢」。