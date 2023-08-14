餐廳收費「用1方式」區分！他大讚友善：這種才需要支持

▲原PO覺得這家店很友善。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

有些餐廳會以「孩童身高」來當作收費的標準，近日就有網友發文直呼，「用年齡區分才是友善餐廳啊！」原來這家餐廳對兒童、小童、幼童、嬰兒的收費方式都不同。貼文曝光後，引發底下網友熱烈討論。

這名網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文表示，對有孩子的家長而言，收費方式若以「年齡區分」才是真正的友善，「這種餐廳才是需要支持！還在用身高當標準的是什麼X！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從圖片可見，該店的收費分為兒童、小童、幼童、嬰兒，兒童指小一至小六，收半價；小童指未滿6歲者，收200元；幼童指未滿4歲者，收100元；嬰兒指未滿1歲者，免費。（下表由AI製作）

類別 年齡 費用 兒童 小一至小六 收半價 小童 未滿6歲 收200元 幼童 未滿4歲 收100元 嬰兒 未滿1歲 免費

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「兒童：不會吵的免費；會吵的一位500元」、「同意啊！我大寶10歲，175公分，超級不划算。補充說明：爸爸、阿公、阿嬤高，也至小兒科檢查過，就是遺傳」、「我家的小四生胃口跟小鳥一樣，用年齡還是不划算」、「我最討厭的是菜單沒寫，安頓好了或上菜了才口頭說要收費」、「身高高有可能比較會吃，不是也很合理嗎」、「我也喜歡這樣的，比較公平」。

還有網友注意到，收費方式寫著「單人用餐酌加收100元」，而此規定也引發討論，「我比較在意的是為啥單人要加收100元」、「單身狗已經夠可憐了，還要被虐」。