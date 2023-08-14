背後被插「3支黑令旗」　員工提1要求...闆娘傻眼！全場冷笑

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林悅攝）

記者周亭瑋／綜合報導

傳說中的「黑令旗」俗稱索命狀，是神明特許陰間冤魂，重返陽間向兇手復仇的許可證。就有網友傻眼表示，一名同事想調假，竟請朋友跟老闆娘溝通，稱廟公說他背後被插了3支黑令旗，而快臨盆的老闆娘則語帶無奈，強調他們自行換班即可。

網友在「爆廢1公社」PO出截圖，表示同事因為不想上班，居然請朋友私訊老闆娘，對話中該名友人先是詢問，是否相信鬼神之說，接著透露「他從下班回來就一直怪怪的，都沒什麼睡，早上的時候我載他去廟裡拜拜，廟公說他背後被插了3支黑令旗，處理到現在還沒處理好，想請問一下可以調假嗎？」

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▲該名員工稱，背後被插了3支黑令旗。（圖／翻攝自爆廢1公社）

聞言，老闆娘錯愕回應，「我真的不知道該說什麼，假的事我已經說過N遍，你們也都知道我快生了，沒辦法上班，要我暫時幫忙幾個小時還可以，不要再跟我說假的事，你們自己換好班就可以。」

對此，網友們紛紛吐槽，「老闆娘說：為什麼要背3支旗睡覺，這當然睡不好啦」、「黑令旗也可以用來請假，新招耶」、「老闆表示：有什麼員工我沒見過」、「不想上班就辭職，結案」、「假鬼假怪」、「哇，一次3支黑令旗，前幾世到底做了多少壞事，讓冤魂來找你復仇索命」。