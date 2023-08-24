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晨運婦遭迪奧妹酒駕撞死！　避免憾事再發生...台南警將強力執法

▲台南市安平區於8月23日清晨發生酒駕車撞死行走婦女的不幸憾事，肇事人魏姓女子依刑法公共危險罪及過失致死罪嫌送辦，檢察官10萬元交保。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市23日清晨發生酒駕車撞死行走路人意外，肇事的魏姓女子被檢察官以10萬元交保。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安平區8月23日清晨發生酒駕車撞死行走婦女的不幸憾事，肇事人魏姓女子依刑法公共危險罪及過失致死罪嫌送辦，檢察官10萬元交保，台南市警察局表示，「酒駕害命，全民公敵！」警方將拉高查察酒駕強度，同時加強宣導，呼籲駕駛朋友莫心存僥倖酒後駕車。

▲台南21歲妹酒駕開奧迪撞飛行人，撞擊瞬間曝光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警局指出，警方積極防制酒駕，根據統計，2023年台南1至7月取締酒後駕共有3982件，而上半年酒駕傷亡事故334件，較去年同期減少57件，減少 14.58％，防制成果在六都中排名第一，然而遺憾地是，23日仍發生酒駕撞死人車禍。台南市警局表示，除嚴厲譴責酒後駕車行為，針對「酒後駕車、路口不停讓行人」，警方執法絕不寬貸，將展現更強力道取締。

▲台南市安平區於8月23日清晨發生酒駕車撞死行走婦女的不幸憾事，肇事人魏姓女子依刑法公共危險罪及過失致死罪嫌送辦，檢察官10萬元交保。（圖／記者林東良翻攝，下同）

臺南市警察局說明，將強化執法量能，積極溯源酒後駕車行為人酒駕前的飲酒地點，並重新盤點轄內飲酒場所周邊道路及易發生酒後駕車之熱點，以及高發時段，作為酒後駕車防制勤務規劃之參考重點。此外，將透過宣導協請飲酒處所之業者，務必向飲酒顧客宣導酒後不開車、代客叫車及使用代駕服務等酒駕防制措施，避免酒駕致死的憾事再次發生。

▲台南市安平區於8月23日清晨發生酒駕車撞死行走婦女的不幸憾事，肇事人魏姓女子依刑法公共危險罪及過失致死罪嫌送辦，檢察官10萬元交保。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警局也將持續強化宣導，呼籲用路人多多利用大眾交通運輸工具、計程車及酒後代駕等服務；飲酒前，務必先安排酒後返家或趕赴其他行程的交通工具，或是指定其他親友、同桌未飲酒友人駕駛接送，一律禁止再行觸碰方向盤（設備）駕駛交通工具，「酒後不開車，開車不喝酒」務必謹記在心，莫成「全民公敵」的酒駕者，維護用路安全。

▲台南市安平區於8月23日清晨發生酒駕車撞死行走婦女的不幸憾事，肇事人魏姓女子依刑法公共危險罪及過失致死罪嫌送辦，檢察官10萬元交保。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，疑在舞廳上班的21歲魏姓女子，22日晚上疑在朋友家喝酒，直到23天上午駕駛1輛白色奧迪轎車準備回家，魏女駕車沿台南市安平區健康三街南往北方向行駛，直到府平路口要左轉彎時，疑似酒後精神不濟、轉彎車速過快，車子竟往路旁偏行，撞上外出運動、來不及閃避的58歲孫姓女子，警消人員到場救護送醫時，孫女OHCA已無生命跡象，惟救護車仍緊急送醫搶救，仍傷重不治。

▲台南市安平區於8月23日清晨發生酒駕車撞死行走婦女的不幸憾事，肇事人魏姓女子依刑法公共危險罪及過失致死罪嫌送辦，檢察官10萬元交保。（圖／記者林東良翻攝，下同）

魏女轎車撞擊孫婦後，車子持續前進，先住上路旁1家麵店前計程車，再衝進麵店騎樓，最後停在騎樓下，麵店幸無人員遭波及傷亡，但現場一片狼藉，水龍頭並遭撞斷噴水一地。

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