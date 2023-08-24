台南男躺床爽抓龍根！警突攻進密室　小姐「保險套塞嘴」傻眼了

記者林東良／台南報導

台南市警二分局據報在中西區南華街某5樓之養生會館查獲40歲黃姓男子與42歲劉姓女服務生正於房間從事性交易，當場查扣保險套、潤滑液、櫃台現金7千多元、帳冊及監視器等證物，將賴姓櫃檯人員帶回及通知杜姓負責人到案說明，全案將杜姓負責人依妨害風化罪送辦；黃男及劉女另依社會秩序維護法裁處。

▲台南市警二分局在中西區南華街某5樓之養生會館，查獲40歲黃姓男子與42歲劉姓女服務生進行性交易。（圖／記者林東良翻攝）

第二分局近日獲報中西區南華街一處位於5樓之按摩養生館有從事色情姓交易行為，也經周邊之社區友善通報網來反應。案經員警多日探訪，於23日下午3時由第二分局行政組及派出所員警共同前往查察取締，在該店某秘密通道發現隔有交易密室，也當場查獲黃姓男子與劉姓女服務生正於房間從事全身精油按摩及半套性交易。劉女見警急忙拉穿上衣且神情慌張，也在員警檢視房間物品時，發現女子將保險套夾藏口罩正欲暗藏於內衣當場為警起獲查扣。

調查中發現因杜姓負責人（39歲、南區人）恰巧有事外出，臨時請朋友賴姓女子來幫忙看店，也因如此未將密道大門上鎖，為警臨檢時順利攻入查獲色情按摩性交易之行為。現場查扣性交易使用之保險套、潤滑液等各類物證，也查知杜姓負責人以每50分鐘1600元之消費金額，媒介女服務生與客人從事的半套之性交易按摩，再由其抽取600元營利。案經通知杜姓負責人到案釐清後，全案將杜姓負責人依妨害風化罪送辦；黃男及劉女另依社會秩序維護法裁處（各裁處3000元）。

警方於下午3時40分許，在養生館內某房間當場查獲黃姓男子（40歲、南區人）與1名劉姓女服務生（42歲、南區人）正於房間全身精油按摩，並以俗稱半套（打手槍）從事性交易，當場查扣保險套、潤滑液、櫃台現金7千多元、帳冊及監視器等證物，並將賴姓櫃檯人員帶回及通知杜姓負責人到案說明。

第二分局表示，色情性交易等不法行為影響社會善良風俗，除已利用社區友善通報網來加強交付反映外，也將透由各項勤務作為加強掃蕩不法，以維護社會良善秩序；同時也呼籲民眾對居住環境周遭如有可疑人事物情況，都可立即向警察機關通報或撥打110報案，一同來守護環境之安全。