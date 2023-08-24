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大陸 大陸焦點 特派現場

港禁止日本10都縣水產進口　食安專家籲「3類水產少吃為妙」

▲香港餐廳及超市內販售的生魚片料理。（圖／CFP）

▲香港餐廳及超市內販售的日本進口生魚片料理。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

香港今（24）日起明令禁止包括東京在內的日本10個都縣的水產品進口，並於每個工作日公布核輻射檢測量及香港水域輻射數值，違反規定者將處以10萬港元（約40.47萬元新台幣）罰款及入獄監禁10個月。此外，香港食物及環境衞生諮詢委員會主席梁美儀也在電台受訪時提到，三類較高風險水產應減少進食。

▲香港餐廳及超市內販售的生魚片料理。（圖／CFP）

梁美儀表示，香港食安把關較好，一般民眾不須太過擔心。不過，大型魚類如藍鰭鮪魚等因處於食物鏈上層，「民眾只要淺嚐、一年吃一兩次就好」此外，核污染物易沉積在泥土，在海洋底層附近生活的底棲性魚類，如比目魚等，也要減少進食，再加上貝類、蚌類等，這三類高風險水產應減少進食。

梁美儀指出，「日日食魚生（每天吃生魚）」風險當然較高，民眾可以精明選擇，包括查問相關水產品來源地，「北海道或九州等產品相對較安全。」

▲香港餐廳及超市內販售的生魚片料理。（圖／CFP）

至於香港一名日式餐廳負責人陳強表示，自政府禁令一出，生意里立刻下跌一至兩成，24日起生意會下跌三至四成，「期盼港府能為市民提供更多相關資訊，令他們對日本食材重拾信心。」

▲香港餐廳及超市內販售的生魚片料理。（圖／CFP）

他強調，即便是政府會每日公布檢測報告，但大多數民眾對報告難以理解，「相信更多教育工作能有效令市民明白到港食物已經政府檢測，增加對日本食物的信心，未來三個月至半年，本港日式餐廳生意會受一定影響，希望政府能提供基金支援業界。」
 

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