香港引才政策有成　逾3.8萬申請人抵港「已達成今年目標」

▲香港今年的引才目標已達成。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港勞工及福利局局長孫玉菡近日表示，截至上月底，多項吸引人才措施共收到約12萬宗申請，超過75000宗獲批，並已有超過38000名申請人抵港，超出每年至少輸入35000名人才的目標。

孫玉菡提到，各項人才入境計劃中，以「高才通計劃」反應尤其踴躍，由推出至上月底，已接獲超過4萬宗申請，超過3萬宗獲批。

至於「優秀人才入境計劃」的優化措施，孫玉菡說，自今年1月1日推出，截至上月底已接獲約4萬宗申請，由於採取計分制，處理申請需時，至今約1萬宗申請已經獲批，屬計劃推出以來獲批宗數最多的一年。

孫玉菡強調，香港政府於去年底落實「高才通計劃」，並取消「優秀人才入境計劃」的年度配額，為期兩年，同時優化審批程序，以吸引更多世界級優才來港，「數據令人鼓舞，足見香港機遇處處，對全球人才仍有相當吸引力。」

孫玉菡還說，儘管各項人才入境計劃反應熱烈，但全球競奪人才的情況仍然激烈，仍需繼續積極吸納更多世界各地人才到港發展，「我們會密切留意各吸引人才措施的推行情況，適時檢討和調整這些措施，務求在國際人才爭奪戰中脫穎而出，令引入的外來人才可更好融入香港的經濟發展。」

不過，孫玉菡也提到，在廣納人才的同時，政府的入境管制並未鬆懈，入境事務處有行之有效的機制，在審批各項輸入人才計劃的來港簽證或延期申請時嚴格把關，確保只有合資格人士獲准來港，「若懷疑有人利用虛假僱傭關係申請簽證或進入許可，或對申請人所遞交的文件的真偽有所懷疑，入境處會立即跟進調查，如果證據充分，會果斷採取執法行動。」