日排放核廢水恐釀「中秋魚價崩盤」　漁業署長：加強秋刀魚檢測

▲因應日本排放核廢水，漁業署長張致盛表示將提高檢測量能，確保水產品安全無虞。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

日本預計今（24日）台灣時間中午12時將含氚核廢水排入海洋，正值中秋節水產品銷售旺季，不少漁民擔心魚價崩盤。農業部漁業署長張致盛今表示，日方決定排放核廢水，第一時間已透過外交部向日方表達抗議，不僅台灣漁民擔心，連日本漁民也反對；因應日方強行排放，將提高檢測量能，尤其針對北太平洋區主要魚種秋刀魚，嚴加把關，但強調目前各項檢測均合格，消費者可以安心購買食用。

漁業署今舉行中秋節水產品燒烤禮盒上市記者會，全台各區漁會代表參加，對日方今天中午將排放含氚核廢水表示憂心。

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蘇澳區漁會總幹事陳春生批評，日本以海洋立國，卻把海洋當成垃圾場，實在很不負責任，如果鄰近國家也比照任意排放，將成海洋浩劫，呼籲日本可以跨國、跨部會組成監測小組，否則一旦發生污染，魚價恐會大崩盤。

基隆區漁會總幹事陳文欽也說，雖然日本聲稱廢水經過多年處理，但一旦出問題，腐蝕不用一周就會發生，正值銷售旺季，漁民擔心買氣受到影響，只要一條魚出狀況，不只是價格崩盤，而是攸關生計問題。

張致盛表示，自從福島核災後，漁業署即針對沿近海及遠洋漁獲物進行銫-134及銫-137採樣監測，目前共檢測4537件，並新增「氚」檢驗項目133件，檢測結果均合格，因應日方今起排放，將加強檢測量能，每年至少3000件，也會針對北太平洋主要魚種秋刀魚加強檢測，從每年不到50件，提高到至少80件以上。此外，9月起也安排水試所試驗船到北太平洋漁區去採集魚體和海水樣品。

張致盛指出，日方今起開始排放，衝擊有待評估，將與原能會討論，如何調整檢測流程，是否逐船、逐批檢測，還要看檢測量能與實際監控報告來評估，強調會從三大源頭管理，包括撈捕時的海域、到港上市前的漁港，以及上市後的抽檢，源頭沒問題，後端就不會有問題。