日排核廢水　行政院：4年後濃度達最大值、對台影響「可忽略」

▲行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

日本24日正式排放福島核廢水入海，周邊國家密切關注對環境生態的影響以及相關數值變化。行政院發言人林子倫說，根據分析，日本排放1到2年後，部分廢水將到達台灣海峽附近、4年後達到濃度最大值，但相關數值皆低於台灣海域原本氚環境的平均值，是「可忽略」程度，政府也會持續以國家安全標準檢測評估相關數據，確保台灣海域跟民眾的安全，請國人放心。

林子倫說，有關日本政府於22日宣布將於24日起排放福島第一核電廠含氚廢水一事，政府在2020年級超前部署成立跨部會平台，秉持科學專業監測評估，參照國際標準嚴格監測，為國人安全跟健康把關等原則，以及執行掌握排放源頭資訊，強化海域跟海產的輻射監測，建立海洋擴散評估模式跟建置資訊公開平台等配套措施，維護國人健康跟台灣周邊海域的安全。

林子倫說，同時，政府也3度赴日本進行實地考察，針對海水、漁產、環境跟生態樣本及日本進口食品進行採樣跟檢測，「目前皆沒有發生輻射檢測異常的狀況」。

林子倫指出，根據原能會掌握，國際原子能總署在邀請包括中國、韓國、美國等11個會員國組成的調查團後，認定日本排放計畫符合國際排放標準；且根據原能會、氣象局合作所完成的擴散模型分析圖，在日本排放1到2年後，部分廢水將到達台灣海峽附近，並在4年後達到濃度最大值，相關數值皆低於台灣海域原本氚環境的平均值，對台灣附近輻射安全影響是「可忽略」程度。

林子倫強調，政府將持續透過資訊平台及相關資訊公告，並以國家安全標準檢測評估相關數據，確保台灣海域跟民眾的安全，也請國人放心。