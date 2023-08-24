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福島核廢水入海　陸外交部嚴正交涉：必將長期受到國際社會譴責

▲▼福島第一核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲福島第一核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

日本東京電力公司24日當地時間下午1時（台灣時間中午12時）開始實施福島第一核電廠的首次核廢水排放，處理水的單日排放量為460噸，預計排放17天。大陸外交部24日中午再次發聲譴責，已向日方提出嚴正交涉，要求日方停止這一錯誤行為。日方將核污染水一排了之，同時也將自己置於國際被告席，必將長期受到國際社會譴責。

大陸外交部稱，8月24日，日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動福島核事故污染水排海，中方對此表示堅決反對和強烈譴責，已向日方提出嚴正交涉，要求日方停止這一錯誤行為。

外交部批評，日本福島核污染水處置是重大的核安全問題，具有跨國界影響，絕不是日本一家的私事。自人類和平利用核能以來，人為向海洋排放核事故污染水沒有先例，也沒有公認的處置標準。12年前發生的福島核事故已經造成嚴重災難，向海洋釋放了大量的放射性物質。日方不應出於一己之私利，給當地民眾乃至世界人民造成二次傷害。

外交部指出，日本政府沒有證明排海決定的正當合法性，沒有證明核污染水淨化裝置的長期可靠性，沒有證明核污染水數據的真實準確性，沒有證明排海對海洋環境和人類健康安全無害，沒有證明監測方案的完善性和有效性，也沒有同利益攸關方充分協商。

外交部強調，海洋是全人類的共同財產，強行啟動向海洋排放福島核污染水，屬無視國際公共利益的極端自私和不負責任之舉。日方所作所為是將風險轉嫁給全世界，將傷痛延續給人類的子孫後代，成為生態環境破壞者和全球海洋污染者，侵犯各國人民健康權、發展權和環境權，違背自身道義責任和國際法義務。日方將核污染水一排了之，同時也將自己置於國際被告席，必將長期受到國際社會譴責。

最後，外交部稱，中國政府一貫堅持人民至上，將採取一切必要措施，維護食品安全和中國人民的身體健康。

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