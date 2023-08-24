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福島核廢水入海！原能會打包票「對台沒影響」　她嗆：喝一口！

▲▼福島第一核電廠。（圖／達志影像／美聯社）
▲日本開始排放福島核廢水。（圖／達志影像／美聯社）

記者林懿捷／綜合報導

日本政府於今天（24日）正式將福島第一核電廠的核廢水排放入海，在台灣時間中午12時排海。國民黨立委鄭麗文對此發文指出，許多人擔心鍶-90、碘-129等放射性物質會對食安造成問題，也引起周邊國家恐慌，「但原能會打包票：對台沒影響」，質疑蔡政府忽視人民的擔憂，更大嗆原能會應該聽取網友意見 「#直接喝一口！」

立委鄭麗文發文批評政府對福島核廢水排放的態度，指出南韓民間團體大力反對，並且擔心吃到核食，已經瘋狂搶海鹽和海產來囤貨，中國大陸也表示反對，透過外交系統斥責「不負責任」！禁止輸入包括福島在內日本10縣水產，未在禁止名單的其餘地區水產也須經過檢測核格才能進口！「我們的政府竟然連震怒！強烈譴責！連基本要求監控的話都沒說！對此還表現的像是 #喜迎福水？」

鄭麗文提到，有環保組織指出：經 ALPS 處理的核廢水，仍會殘留放射性氚，以及碳-14、鍶-90 、碘-129等放射性物質，#對食物安全以至人體健康的風險尚未得到充分評估，而潛在的生物積聚及放大作用也被忽視。原能會要不要為自己的打包票負起責任？想要大家相信「對台沒影響」，建議原能會聽取網友意見 #直接喝一口！

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對於民眾的疑問，原能會核研所與交通部氣象局合作，進行含氚廢水擴散濃度動態模擬分析，顯示廢水大約會在排放1至2年後到達台灣附近海域，氚濃度約在排放4年後達到最大值，遠低於台灣海域的氚環境背景平均值，對台灣附近海域的輻射安全影響為低到可忽略的程度。

原能會表示，民眾可以透過原能會建置的「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」了解相關資訊，將依據實際排放情形進行擴散動態模擬評估，並提供海洋氚濃度擴散預報。
 

▲▼日相岸田文雄結束大衛營美日韓領袖峰會返國後，20日旋即前往福島核電廠視察。（圖／路透）
▲日相岸田文雄於22日正式敲定，24日福島核廢水排海。（圖／路透）

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