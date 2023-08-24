被民進黨發言人提3問　柯文哲逐一打臉嗆「都講過了」：請他認真點

▲民眾黨總統參選人柯文哲出席四葉草運動啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲23日表態，盼逐步降低兩岸惡意螺旋，也願以最開放的態度與各黨領袖展開對話，拋棄舊框架、建立新共識，但民進黨發言人張志豪提出3問，反批柯文哲應先跟自己「對話」。對此，柯文哲24日反嗆，自己都講得很清楚了，「他當發言人沒有每天監看我的電視嗎？是不是很奇怪？請他認真一點！」

柯文哲24日上午主持「全民參與2.0 四葉草運動」啟動記者會，針對昨拋願以開放態度與各黨領袖對話，卻反被民進黨發言人張志豪提出3個問題？柯文哲先是酸民進黨總統參選人賴清德「從來不需要出來面對記者」，只會派發言人和網軍、側翼、名嘴打他。

針對張志豪問的「中華民國與中華人民共和國是否互不隸屬」？柯文哲回應，今天要處理兩岸關係，總統蔡英文說要遵守中華民國《憲法》和兩岸人民關係條例，「我講的有脫離嗎？不會嘛！」而他相信賴清德也不敢出來說「遵守中華民國《憲法》、不遵守兩岸人民關係條例」，所以這種問題都有清楚答案。

柯文哲提及，按照中華民國《憲法》領土還包括大陸地區，「這種題目是有標準答案的，我相信賴清德不敢反駁，爭辯這一條是沒有意義的。」大家都很清楚，現階段維持現狀是不得已的選擇，甚至是唯一的選擇，「每次在講統或獨，其實大家都很清楚，沒有必要。」

關於張志豪提「重啟服貿」，柯文哲直言，「你不講我還不生氣，看了更生氣！什麼柯文哲要重啟服貿，從頭到尾都是假新聞！」什麼時候看到他說要重啟服貿？自己後來去問幕僚這是怎麼回事，才知道是仍在討論中的白皮書草案被流出去，而該段擷取的內容，還是抄陸委會的網頁。

柯文哲說，自己的講法跟10年前沒有改變，第一要先通過「兩岸協議監督條例」，第二是「先處理貨貿之後，才處理服貿」，因為服貿牽涉到人的問題，會比較複雜，「我的講法跟10年前完全沒有改變，民進黨每天在做假新聞，我就覺得何必呢？」

至於張志豪認為，柯文哲對中國大陸暫停芒果輸入沒有態度，柯文哲直呼「這更奇怪！前幾天你們（記者）問我時，我不是回答了嗎？」一下子禁這個、一下禁那個，就是兩邊在過招，而自己也說過大陸這樣讓台灣人民的心越逃越遠，「我都講得很清楚了，他當發言人沒有每天監看我的電視嗎？是不是很奇怪？請他認真一點！」