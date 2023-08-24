賴清德政策牌開打　首場「國家希望工程」說明會9月初登場

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德9月將推出「國家希望工程」系列政見，綠營核心幕僚今（24日）表示，從9月初開始，至少會舉辦5場次以上，由賴清德以參選人身份提出各領域政見；黨內高層透露，民進黨智庫新境界文教基金會、青平台、台灣智庫花了很多時間討論政策架構，將針對賴不斷闡述的民主和平、創新繁榮、公平正義等面向，提出有可行性的政策。

綠營高層人士表示，民進黨希望「國家希望工程」政策不是幾句口號，而是真的有可行性，新境界、青平台、台灣智庫過去花了很多時間，分組從各個領域進行討論、凝聚出政策的架構。

該人士表示，在8月「國際月」之後，賴陣營規劃9月將以「政策」作為主軸，著重在各個政策的推出，直到雙十國慶後，選舉節奏將會進入選戰的熱期，屆時各地競選總部將會陸續成立。黨內知情人士補充，目前由於場地因素，首場政策說明會的時間點尚未確定，但首場將會聚焦於報告「國家希望工程」的全貌。

綠營高層人士補充，面對藍白陣營營造「下架民進黨」的氛圍，執政黨必須讓人民相信：若民進黨繼續執政，由賴清德延續總統蔡英文的執政路線，台灣會更好，必須正面、積極地與各界溝通交流，同時謙卑地反省不足的地方，在國際外交、整體國家財政、基礎建設、社會福利等良好的基礎上，進一步做提升。

該人士還說，實際上，某種程度來說，政黨輪替是民主化正常現象，不過，政黨輪替要有實質理由來支撐，相信民眾也會思考，若是換一個人，台灣會更好嗎？