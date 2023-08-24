國會難過半？　民進黨高層示警：區域立委選情「不容樂觀」

▲民進黨總統參選人賴清德上月與黨籍立委參選人們合體。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨黨政高層今（24日）表示，在總統大選「三咖督」狀況下，某種程度上來說，對區域立委選情不容樂觀，因為當總統支持對象有3人，多數區域立委選區卻是「1對1」，不過，因部分選區藍白陣營人選仍不明，對在野黨來說，也不見得是有利的因素。

民進黨總統參選人賴清德在支持度維持領先態勢，不過，黨內多數意見仍認為，想拚國會過半難度頗高，許多2020年「險勝」的選區，此次選情難料。

綠營高層也指出，區域立委選情在總統選舉「三咖督」狀況下，不容樂觀，尤其是這次總統、立委選舉並沒有「對齊」，總統選舉有藍綠白3組，多數區域立委選區只有藍綠兩組，一定會有分裂投票的狀況出現。

該人士說明，現階段的策略是，鼓勵各選區立委參選人各自去衝，賴清德也將配合國政與百工百業後援會成立的行程，在前往各縣市的時候，安排與立委參選人們「合體」，例如拜廟、與地方幹部座談、小型演講、客廳會等都是規劃方向。他不諱言，最後一定會在席次最大化考量上，分出幾個「重點區域」，但因現在才剛開始著手區域立委民調，加上部分選區連對手是誰都不知道，因此，還沒有那麼快。

該人士回顧，2020年總統立委選舉，很多原本平分秋色、甚至略為劣勢的選區，最終受惠於總統聲勢被帶動上來，某種程度上，當然希望區域立委選情可與總統選情相輔相成，帶動區域立委、政黨票一起成長。