柯文哲教訓「認真一點」　民進黨再質疑：跟各地小流氓和解？

▲民進黨發言人卓冠廷。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨（23日）表態，願以開放態度與各黨領袖對話，但民進黨發言人張志豪提出3問，反批柯應先跟自己「對話」，挨柯回嗆「請他認真一點！」對此，另一位民進黨發言人卓冠廷今（24日）再問，請問柯在追求世代和解之前，是不是已經為了總統和立委選舉，全面在各地和小流氓的黑勢力和解？是不是也忘了自己口無遮攔、口不擇言，傷害仇視女性及弱勢族群？

卓冠廷今天表示，追求世代和解是台灣各政黨共同追求的目標，民進黨主席賴清德透過各種方式，推出各項改革主張，和各世代進行溝通並進行對話，反觀柯文哲為了自己的總統大選，除了跟具有黑金背景的新竹市議長許修睿、苗栗縣長鍾東錦多次合體同框，近期更被爆出曾到嘉義縣東石鄉，與有多項前科的「海線大老」林水樹一起吃平安宴，為此民進黨不禁要問，柯文哲嘴巴喊和解，但卻只跟地方黑勢力和解？

卓冠廷指出，柯文哲所謂的和解，恐怕是從與地方問題人物為伍開始，細數民眾黨內部的爭議人士，民眾黨雲林縣黨部主委王新堯，遭網友踢爆曾涉嫌強盜、暴力討債；雲林縣議員陳乙辰，也曾因為恐嚇、危害安全，遭判刑3個月；北港區主任李順晟，還持鋁棒毆人，因傷害罪被判刑五個月；嘉義之友會會長王冠鈞，更是前科累累。他批評，面對這些爭議，民眾黨發言人陳智菡竟瞎扯民進黨反黑，是不給更生人機會，難道民眾黨和柯文哲為了自己的政治利益，不惜與黑「和解」，毫不在乎社會觀感，這就是柯主席所謂的「新政治」？

此外，卓冠廷補充，柯文哲拋出世代和解，卻忽略了長期以來口無遮攔，屢發對女性、對弱勢帶有歧視的言論，撕裂整個社會的正是他本人，例如2015年3月，柯在一場兩性平等座談會上脫口說出，台灣外籍新娘「已經進口30萬了」；2015年9月，柯又說，流浪狗管理像街友「定時定點餵會不會好一點？」；2016年11月，柯再次失言「把遊民洗乾淨就變成遊客」，這樣毫不掩飾自己對弱勢群體歧視的人，如今卻拋出要和解，是不是應該先慎重的向社會道歉？

卓冠廷強調，柯文哲總是嚴以律人寬以律己，以最高標準檢視政敵卻無法反求諸己，帶頭歧視弱勢與地方黑金零距離，民眾黨籍的新竹市長高虹安涉貪助理費全黨挺一人，如此雙標的政黨，根本無法世代和解而是給年輕世代最壞的示範，請柯好好正視自己黨內的黑金貪腐問題。