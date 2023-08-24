郭台銘稱「共軍擾台倒不如媽祖繞台」　綠委：純粹寄託媽祖不公平

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國政府於美東時間23日宣布，就金額5億美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，民進黨團24日回應，美國對台的挹注，足以彰顯政府提升國防戰力決心。對於昨郭台銘提到媽祖繞台比共機擾台好，民進黨團則回應，郭董有時候也要展現自己捍衛國家決心，純粹寄託在媽祖身上不公平。

對於美國批准對台軍售，民進黨團幹事長劉世芳表示，美國本於台灣關係法跟相關政策原則執行對台軍售項目，過去幾年美國已經改變原先特殊事故才軍售的狀況，而是有國防授權法案，由美國國會主導，包含白宮、國防部、國務院會統整每年給台灣軍售項目，基於法律核准架構下授予台灣軍售項目。

劉世芳強調，不是賴清德出訪才有軍演，總統蔡英文出訪回來、美國前眾議院議長裴洛西來台時軍演更強烈，中國對外擴張不是引起台海緊張而已，包含日本、南韓、菲律賓、越南、澳洲都相當關切，最好方式當然是防衛自己國土，這也是歷年國防預算創新高原因，是我國展現防衛決心最好方式。

而鴻海創辦人郭台銘23日訪金門時稱，呼籲北京當局不要低估台灣人民浴血奮戰的決心，停止對台灣文攻武嚇，「與其共軍擾台，倒不如媽祖繞台」。

民進黨團書記長莊瑞雄則表示，美國對台的挹注，足以彰顯政府提升國防戰力決心外，也爭取國際上更多支持，8月23日時郭台銘也提到媽祖繞台比共機擾台好，郭董有時候也要展現自己捍衛國家決心，純粹寄託在媽祖身上不公平。