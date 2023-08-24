侯友宜9月訪美！　將赴華府等4城市、詳細時間行程曝光

▲新北市長侯友宜受訪 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨從金門返台，侯競辦預計今將宣布訪美行程，據了解，預計9月14日至21日依序訪紐約、紐澤西、華府、舊金山，並在四地舉辦四場僑宴。不過，侯競辦未證實該消息，但原則上今（24日）會宣布詳細情況。

侯辦今天下午將舉辦觀光政策記者會，宣布4年振興觀光計畫。該場記者會由侯友宜親自出席，國民黨智庫執行長柯志恩、中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽也將陪同出席；而關於訪美消息，也可能於下午宣布。

據悉，侯友宜訪美行程將採東進西出，依序訪紐約、紐澤西、華府、舊金山。侯友宜訪華府期間，將在智庫發表演講、拜訪國會議員，並可能參訪美國在台協會（ＡＩＴ）總部。訪美團成員包括國民黨副主席夏立言、立委江啟臣、吳怡玎，國民黨駐美代表黃介正、政大外交系教授盧業中、台大政治系教授左正東、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中、新北市秘書處處長饒慶鈺等。此外，這次也找來前總統馬英九過去的口譯陳珮馨陪同。

對此，侯友宜競選辦公室表示，希望透過這次美國行，與美國友人分享他對未來深化台美關係的看法，期盼繼續推動台美實質交流，同時展現，侯友宜堅定支持中華民國民主制度，捍衛自由價值的信念與決心。



侯競辦指出，侯友宜一行9月14日傍晚搭乘華航CI012出發，第一站抵達紐約，21日晚上在舊金山搭乘華航CI003 返台，預計台北時間22日清晨抵台。至於訪美詳細行程及隨團成員，將會在內容完全確定後，再對外公布。