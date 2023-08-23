家人接連過世！她崩潰求助「母正跟死神搶命」　網驚：快找師父

▲女子的家人相繼過世，母親又在加護病房，讓她相當難過。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名女網友表示，家人在2年內接連過世，去年先是父親、寵物犬，今年則是大姊，目前母親也在加護病房急救，讓身為女兒的她難過之餘，也很擔憂再傳噩耗，無奈發文求助。對此，其他網友紛紛安慰，但也有人指出，這是「喪煞」導致，建議快去廟宇求助師父。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，父親去年過世，接著養了14年寵物犬也在父親出殯隔天走了，到了今年大姊往生，目前媽媽也在加護病房搶命，讓身為女兒的她崩潰，「有沒有人有經歷，或有經驗能提供給我？需要我們家做什麽處理？誰能給我意見？我跟我家人好害怕。」

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▲原PO的貼文，有網友建議到大廟拜拜詢問師傅，或是舉辦法會。（圖／翻攝自「爆廢公社二館」臉書）

貼文一出網友引發熱議，網友相繼安慰「把握當下，及時行善行樂」、「不要想太多，人來到這世界全都是緣份，緣份盡了就是離開，踏實過每一天、開心過每一天」、「生老病死是一定的事，但千萬不要誤信神棍，已往生的親人就當成是去當天使，在天上保護妳」、「妳首先要做的先別亂想，做個健康檢查，別讓自己太累」、「感覺妳現在需要的是大家的祝福，誠心祝福妳及妳的家人，一切平安順利否極泰來」。

另外，也有人指出「老一輩的人說這樣的情況要做送假人（祭空棺）的法會」、「很多都會影響，祖墳、居家風水、前世因果，雖然是怪力亂神，但是突然走那麼多，找個神明或老師問問」、「這叫『喪煞』，快去大廟找師父幫忙」、「以命理的角度來說，一定是祖墳有狀況了！要馬上處理」、「可以先去妳們當地的大廟求籤解惑！千萬別找私人神壇」。

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