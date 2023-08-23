「抖音危害青少年認知」　台灣基進：應全面禁用



▲台灣基進黨今日召開「全面禁抖音 民主防衛更有力」記者會，呼籲政府正視抖音危害。（圖／台灣基進臉書）

圖文／CTWANT

台灣基進今（23日）日舉行「全面禁抖音 民主防衛更有力」記者會，質疑中國短影音平台「抖音」及國際版TikTok，已成為中共統戰宣傳工具，危害台灣青少年認知，洗腦影音入戶入腦，呼籲政府正視抖音危害，以立法等方式，禁止TikTok，別再互踢皮球。

英國媒體《衛報》8月14日刊出〈中國如何用APP收買台灣青少年〉報導，直指台灣社會已遭TikTok等多個中國應用程式「入戶入腦入心」。台灣基進今日舉行「全面禁抖音 民主防衛更有力」記者會，由黨主席王興煥、宜蘭縣立委參選人偕同傳播學專家陳慧蓉副教授出席。陳慧蓉表示，台灣目前除了政府機關禁用抖音外，在學校是沒有禁用的，相較美國、日本等國家，開始在大學網域禁用抖音，「間接暗示」抖音不是好的教學教材平台，台灣在這方面做得不夠。陳慧蓉指出，印度是全國禁止使用抖音，也禁止使用小紅書、微信等59種中國APP，美國、日本、加拿大、歐盟等國禁止政府機關使用抖音，美國一些州的學校已經禁用抖音，有些州沒有，有不同程度的規範。

陳慧蓉提及，美國、丹麥專家學者確實已提出警示，認為TikTok不是正常平台，而是一家接受中國共產黨管控的私人公司，它是中國的宣傳武器，對於極權政權擴張的宣傳武器是沒有言論自由的責任。陳慧蓉說，歐洲和美國要開始思考有個共識，TikTok對於民主是有危害的，TikTok非常容易使用，閱聽者多數是青少年，雖然內容並非都是宣傳，但會影響民主國家下一代對民主和極權政權的看法，她表示，台灣是中國的假想敵國，台灣應該在這部分有所防範，應該要喚起公民社會的民主防衛意識，在立法規範、執行及公民教育上。

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林意評表示，民眾黨總統參選人柯文哲有成立抖音帳號，為何要用中國的大外宣，當你的個資被中國掌握後，你還會在乎台灣年輕人個資被中國掌握嗎？還有國民黨的侯友宜很常在抖音上宣傳，抖音對未成年青少年的認知有所危害，政府部門不要再踢皮球，應該全面禁用抖音。王興煥表示，抖音用戶的資料會被中國掌握，歐盟、美國、日本等民主國家都有所防範，印度更是禁用抖音、小紅書、微信等59款中國APP，抖音在台灣就是中共的統戰宣傳工具，台灣應立法全面下架抖音。

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