　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「抖音危害青少年認知」　台灣基進：應全面禁用

台灣基進黨今日召開「全面禁抖音　民主防衛更有力」記者會，呼籲政府正視抖音危害。（圖／台灣基進臉書）
▲台灣基進黨今日召開「全面禁抖音　民主防衛更有力」記者會，呼籲政府正視抖音危害。（圖／台灣基進臉書）

圖文／CTWANT

台灣基進今（23日）日舉行「全面禁抖音　民主防衛更有力」記者會，質疑中國短影音平台「抖音」及國際版TikTok，已成為中共統戰宣傳工具，危害台灣青少年認知，洗腦影音入戶入腦，呼籲政府正視抖音危害，以立法等方式，禁止TikTok，別再互踢皮球。

英國媒體《衛報》8月14日刊出〈中國如何用APP收買台灣青少年〉報導，直指台灣社會已遭TikTok等多個中國應用程式「入戶入腦入心」。台灣基進今日舉行「全面禁抖音　民主防衛更有力」記者會，由黨主席王興煥、宜蘭縣立委參選人偕同傳播學專家陳慧蓉副教授出席。陳慧蓉表示，台灣目前除了政府機關禁用抖音外，在學校是沒有禁用的，相較美國、日本等國家，開始在大學網域禁用抖音，「間接暗示」抖音不是好的教學教材平台，台灣在這方面做得不夠。陳慧蓉指出，印度是全國禁止使用抖音，也禁止使用小紅書、微信等59種中國APP，美國、日本、加拿大、歐盟等國禁止政府機關使用抖音，美國一些州的學校已經禁用抖音，有些州沒有，有不同程度的規範。

陳慧蓉提及，美國、丹麥專家學者確實已提出警示，認為TikTok不是正常平台，而是一家接受中國共產黨管控的私人公司，它是中國的宣傳武器，對於極權政權擴張的宣傳武器是沒有言論自由的責任。陳慧蓉說，歐洲和美國要開始思考有個共識，TikTok對於民主是有危害的，TikTok非常容易使用，閱聽者多數是青少年，雖然內容並非都是宣傳，但會影響民主國家下一代對民主和極權政權的看法，她表示，台灣是中國的假想敵國，台灣應該在這部分有所防範，應該要喚起公民社會的民主防衛意識，在立法規範、執行及公民教育上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林意評表示，民眾黨總統參選人柯文哲有成立抖音帳號，為何要用中國的大外宣，當你的個資被中國掌握後，你還會在乎台灣年輕人個資被中國掌握嗎？還有國民黨的侯友宜很常在抖音上宣傳，抖音對未成年青少年的認知有所危害，政府部門不要再踢皮球，應該全面禁用抖音。王興煥表示，抖音用戶的資料會被中國掌握，歐盟、美國、日本等民主國家都有所防範，印度更是禁用抖音、小紅書、微信等59款中國APP，抖音在台灣就是中共的統戰宣傳工具，台灣應立法全面下架抖音。

延伸閱讀
偷拿別人作品又修圖　攝影大賽一等獎是「盜圖仔」…主辦單位回應了
13歲巴西妹上身伸出公車窗外「揮手道別」　當眾狠撞電線桿慘死
大陸海關查獲一袋心型毛毛鑰匙圈　一捏發現「是睪丸...」

ET快訊
全校3系所停招！　校方認：為了生存
颱風蘇拉、丹瑞可能生成！有機率「極度貼近台灣」
可毒死500人！他抓到「劇毒螃蟹」　吃一次就完了
快訊／信義區淹水警戒！　時雨量飆破60毫米
爸癌末昏迷！「他愛喝高粱」醫竟同意　下秒舌頭動了
插隊火化幫撿骨！新北殯葬處21人吞3053萬認了
快訊／一天生成2個熱帶低壓！最新路徑出爐
好市多1329元牛小排「油多到炸裂」　全場喊退貨
爺爺跨越病房　見老伴最後一面「緊握雙手告別」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大漢學院傳全校3系所停招＋新設1系　校方證實：最慢年底申請

颱風蘇拉、丹瑞可能生成！有機率「極度貼近台灣」強度會滿厲害的

申辦信用卡見「1資料」必填！　他愣：是不是該消失了

喝咖啡中50萬！台中名店節刺激消費　1張彩券2次兌獎

好市多2夯物「漲價到認不得」　好市多鐵粉開噴！

他強忍噴嚏竟「耳膜穿孔」　專家示警5副作用：恐血管破裂

「抖音危害青少年認知」　台灣基進：應全面禁用

今年首例本土傷寒！北部男發燒、頭痛「腹瀉一個月」曾赴離島吃生蠔

快訊／一天生成2個熱帶低壓！最新路徑預測出爐

可毒死500人！澎湖漁民捉到「繡花脊熟若蟹」　吃一次就完了

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

張新成追星周杰倫合唱《妳聽得到》　合照.簽名GET：人生圓滿！

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

大漢學院傳全校3系所停招＋新設1系　校方證實：最慢年底申請

颱風蘇拉、丹瑞可能生成！有機率「極度貼近台灣」強度會滿厲害的

申辦信用卡見「1資料」必填！　他愣：是不是該消失了

喝咖啡中50萬！台中名店節刺激消費　1張彩券2次兌獎

好市多2夯物「漲價到認不得」　好市多鐵粉開噴！

他強忍噴嚏竟「耳膜穿孔」　專家示警5副作用：恐血管破裂

「抖音危害青少年認知」　台灣基進：應全面禁用

今年首例本土傷寒！北部男發燒、頭痛「腹瀉一個月」曾赴離島吃生蠔

快訊／一天生成2個熱帶低壓！最新路徑預測出爐

可毒死500人！澎湖漁民捉到「繡花脊熟若蟹」　吃一次就完了

行政院明通過總預算案　勞保基金撥補加碼到1200億

正中午上體育課！日本小學女童中暑倒地　送醫死亡

台東縣府攜手瑩光教育協會　支持代理教師計畫邁向第3年

《鐵拳8》發售日定案2024年上市　單人模式Arcade Quest亮相

康康驚吐和老婆分隔兩地！　4歲女爆哭「鼻酸對話」曝光

楊志龍有落差是否下二軍再討論　恰總點名1新秀待命

大漢學院傳全校3系所停招＋新設1系　校方證實：最慢年底申請

以為釣到大魚！14歲男打開寶物嚇壞　「裡面裝滿6萬多元鈔票」

福特「全新掀頂露營車」釋預告　具太陽能板、冷藏櫥櫃8／24亮相

桃園3兄妹貪玩離家累癱在超商　暖警送熱食果腹後護送返家

勇青蛙半個身體被吃掉　「雙腳卡門框」纏鬥樹蛇

生活熱門新聞

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

「處暑」6生肖有極強好運

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

超流行「1穿搭」讓妹子集體崩潰：脫到剩內衣

全台「史波奇」突倒閉

廁所隔壁間「傳勁爆聲音」　她一聽內容嚇壞

今處暑！午後雨擴全台　颱風可能發展時間曝

一家6口搭廉航！他檢查機票震驚「多噴1萬元」

4星座「戀愛腦」智商歸零

大量球迷中鏢！看完龍獅戰「手肘刺痛哀哀叫」

煎牛排3萬2「沒事吹冷氣」　徵不到人！全敞開噴

更多熱門

相關新聞

科技男年薪400萬！被速食店妹打槍...網揪1舉動狂抖

科技男年薪400萬！被速食店妹打槍...網揪1舉動狂抖

俗話說近水樓台先得月，但追求過猛一定會被對方當變態看待。一名男網友表示，在科技業的朋友有位學長，年薪400萬，被速食店一名女店員煞到，所以每天到店裡光顧只為引起對方注意，某天他鼓起勇氣開口邀女生看展，卻遭到無情拒絕，沒想到該名學長竟惱羞成怒，把手上的飲料往公司外牆砸。男子質疑，學長年薪400萬怎還會有追不到女店員的問題？貼文曝光後，許多網友也直呼這位學長根本情緒控管有問題，「恭喜女店員避雷成功。」

蟑螂裙底亂鑽！妹子嚇到狂抖...結局崩潰了

蟑螂裙底亂鑽！妹子嚇到狂抖...結局崩潰了

假羊肉源頭曝光！北台灣都在賣

假羊肉源頭曝光！北台灣都在賣

全球「這國」最愛吃泡麵！一年狂吃450億包

全球「這國」最愛吃泡麵！一年狂吃450億包

大咖主持淪「擺攤賣畫」　整個人暴瘦一大圈

大咖主持淪「擺攤賣畫」　整個人暴瘦一大圈

關鍵字：

周刊王抖音TikTok

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

「處暑」6生肖有極強好運

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

蔡詩芸媽媽把外孫女「富著養」！　超狂背景被起底

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面