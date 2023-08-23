他強忍噴嚏竟「耳膜穿孔」　專家示警5副作用：恐血管破裂



▲越南一名男子強忍噴嚏，就醫得知罹患耳膜穿孔。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

越南河內一名26歲男子，日前由於上班期間忍住噴嚏，過了1周聽力出現問題，就醫得知耳膜穿孔。對此，專家指出，強忍噴嚏可能導致身體出現5種副作用，嚴重將會造成血管破裂。

根據越南媒體報導，男子由於在公司開會期間，強忍噴嚏，自此出現耳痛、耳鳴、聽力下降、流膿等症狀，前往河內醫科大學附設醫院耳鼻喉科就診，經由詳細檢查得知耳膜穿孔，藉由手術與相關治療，順利恢復健康。

專家對此指出，打噴嚏是身體的正常反應，有助於將空氣通過口腔和鼻子排出肺部，清除鼻子和喉嚨中的細菌、花粉、灰塵等刺激物，而在某些需要保持嚴肅的公共場所，有很多人選擇不打噴嚏以示禮貌、避免引起注意。然而，此舉可能伴隨以下5種潛在的副作用。

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耳膜穿孔： 一次噴嚏可讓身體以每小時160公里的速度從鼻子裡排出數萬滴水，由於鼻子和耳朵通過咽鼓管連接。一旦刻意忍住噴嚏，鼻子增加的壓力就會通過咽鼓管進入耳朵，導致耳膜損傷，甚至穿孔。

耳朵感染： 根據美國肺臟協會的資料，打噴嚏應要捂住嘴巴，因為無論噴嚏強弱，都會排出大量細菌。一旦強忍噴嚏，此時充滿病毒或細菌的粘液將從鼻子通過咽鼓管進入耳朵，引發耳朵感染。

鼻子和耳朵的血管破裂：倘若憋住噴嚏，呼吸道承受的壓力是打噴嚏的20倍，這種壓力不僅會損害氣道，也會導致鼻子、耳朵和耳膜中的毛細血管變得緊繃和脆弱，破裂的機率因此升高。

眼睛血管損傷：如果強忍噴嚏，氣壓會被困體內，影響包括眼睛在內的鄰近器官，其中眼睛的毛細血管也易受到壓力的影響損傷。

胸痛：抑制噴嚏也會導致不愉快的胸痛感，曾有專家解釋，此舉會給參與呼吸功能相關的胸部肌肉胸腔，也就是橫膈膜帶來壓力，還會分別造成胸部和肋骨產生不適。

此外，美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）指出，民眾打噴嚏期間，應用紙巾遮住口鼻，之後並用肥皂或消毒劑徹底洗手，只要身體需要，就該打噴嚏，而若經常打噴嚏，也可能是某些呼吸道疾病的徵兆，建議盡速就醫。

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