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鬼月刺青！胸口突浮現「詭異人臉」 她喊：出來...下秒怪事發生

▲▼ 。（圖／）

▲有刺青師在鬼門大開當天，為女顧客胸口紋身後拍照，豈料空白處竟冒出一張像「東張西望」的人臉！（圖／翻攝自當事人臉書）

圖文／CTWANT

農曆七月俗稱鬼月，公司行號準備普渡拜拜，不少民眾也會在自家祭拜好兄弟，民俗專家也提醒，可攜帶平安符、做祭改、求元辰，不可太晚回家、不掛風鈴、不吹口哨，不過到底可不可以刺青，就有刺青師在鬼門大開當天，為女顧客胸口紋身後拍照，豈料空白處竟冒出一張像「東張西望」的人臉，十分詭異！

根據馬來西亞《中國報》報導，這位在檳城執業的女刺青師在農曆七月初一當天為一名女顧客紋身後，按照慣例拍攝成果照，不料在沒有紋身的空白處，竟然浮現一張黑色五官的「人臉」，先是朝上看了看，接著直視鏡頭，不一會兒就消失了。

女顧客鬼門開當天紋身 她胸口驚現詭異人臉「事出有因」

從照片顯示，這名女子胸口附近有一張臉開始先往上看，然後直視鏡頭後消失，似乎是在東張西望，之後竟消失了。根據來自馬來西亞檳城的女刺青師在臉書上傳女顧客的左胸口照，她表示在沒有紋身的空白處，竟冒出一張五官紅色眼珠的人臉。

該女刺青師在貼文中解釋，她在農曆七月初一（16日）為這名女顧客刺青後，按照慣例拍成果照，卻看見了上述詭異的一幕，「我當下以為是手機的問題，那張臉消失了，我心裡默念對那位好兄弟說，如果你真的存在，請再次顯現給我看」。

有刺青師在鬼門大開當天，為女顧客胸口紋身後拍照，豈料空白處竟冒出一張像「東張西望」的人臉！（圖／翻攝自當事人臉書）

▲人臉真的應要求再次出現，還做了好幾個表情。（圖／翻攝自當事人臉書）

這名女刺青師表示，「一想完，那張臉真的又出來了，而且有好幾種表情，我立刻拍下來」！她說，為顧客文身後拍照已有約7年經驗，卻是頭一回遇到這個現象，之後問了該女顧客才瞭解到事出有因。

「原來顧客剛從邦咯島和仙本那回來，還在仙本那生了一場病，應該是在那邊帶（好兄弟）回來的，我建議她去拜拜」。女刺青師表示，或許有其他網友會懷疑這是假照片，經過後製處理，但她說自己工作時間非常忙，根本沒有時間特地製作假照片唬人，強調一切都是親身經歷，信不信由人。

◎以上禁忌為民間傳說，建議適度參考，而不要過度迷信。

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