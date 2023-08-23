　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蟑螂裙底亂鑽！妹子嚇到狂抖　男友一掌巴過來...結局崩潰了

大部分人都害怕蟑螂。（示意圖／翻攝自pexels）

▲大部分人都害怕蟑螂，尤其是會飛的蟑螂。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

蟑螂人人喊打，是許多人不喜歡的生物。一名女網友抱怨，蟑螂先是在她的裙底下亂飛，沒想到之後竟飛到她的身上，往頭髮爬上去，結果下秒男友一掌打下去，蟑螂因此死在她的頭髮上，讓她崩潰跑去把頭髮剪掉。

原PO在《匿名3公社》表示，日前和男友去公園遛狗，坐在公園涼亭休息的時候，突然感覺到腳上有東西在爬，刺刺癢癢的感覺，結果一看竟是大蟑螂正在往裙底鑽，瞬間嚇到狂抖動身體，「蟑螂在我的裙底下亂飛後飛出來，以為驚魂記結束了，但噩夢才要開始，蟑螂又飛回我的頭髮上，然後我一樣狂甩，卻甩不掉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，男友眼見蟑螂往頭上爬，爬到耳朵附近，直接出手把蟑螂打死，等於蟑螂死在她的頭髮上，「雖然我沒看到那個畫面，但光想就恐懼到不行，我覺得我的頭髮跟衣服都被蟑螂汙穢了。」

由於實在沒辦法接受，她立刻跑去髮廊把耳朵以下的頭髮全剪掉。原PO直言，本來打算捐髮的，但因為被蟑螂爬過，只能忍痛剪掉丟掉，回家後連衣服、裙子也都丟掉，「我真的很痛恨蟑螂這種可怕噁心的東西，為什麼不趕快在世界上絕種啊！」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「男友的手也被蟑螂汙穢了」、「男友也不能要了，他打過蟑螂了」、「洗乾淨就好了啦」、「妳男朋友的手不能再牽了喔，碰過小強」、「可惜了一次做公益的機會」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌　讓愛貓愛犬免疫升級　限時↘$450

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

延伸閱讀
差36歲爺孫戀「過戶7房產」寵爆…不甩「做小姐」爆料　72歲男星曝決心結婚關鍵
王陽明婚變關鍵在岳母？蔡詩芸媽傳背景超狂　「富養外孫女」爸爸難插手
酗酒揍小孩…「啃老族公公」老了沒人鳥　天天「噴射臭屎」大吼：房間有鬼

ET快訊
颱風蘇拉、丹瑞可能生成！有機率「極度貼近台灣」
可毒死500人！他抓到「劇毒螃蟹」　吃一次就完了
快訊／信義區淹水警戒！　時雨量飆破60毫米
爸癌末昏迷！「他愛喝高粱」醫竟同意　下秒舌頭動了
插隊火化幫撿骨！新北殯葬處21人吞3053萬認了
快訊／一天生成2個熱帶低壓！最新路徑出爐
好市多1329元牛小排「油多到炸裂」　全場喊退貨
爺爺跨越病房　見老伴最後一面「緊握雙手告別」
快訊／國家警報響！　大雷雨開轟北北基

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大漢學院傳全校3系所停招＋新設1系　校方證實：最慢年底申請

颱風蘇拉、丹瑞可能生成！有機率「極度貼近台灣」強度會滿厲害的

申辦信用卡見「1資料」必填！　他愣：是不是該消失了

喝咖啡中50萬！台中名店節刺激消費　1張彩券2次兌獎

好市多2夯物「漲價到認不得」　好市多鐵粉開噴！

他強忍噴嚏竟「耳膜穿孔」　專家示警5副作用：恐血管破裂

「抖音危害青少年認知」　台灣基進：應全面禁用

今年首例本土傷寒！北部男發燒、頭痛「腹瀉一個月」曾赴離島吃生蠔

快訊／一天生成2個熱帶低壓！最新路徑預測出爐

可毒死500人！澎湖漁民捉到「繡花脊熟若蟹」　吃一次就完了

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

張新成追星周杰倫合唱《妳聽得到》　合照.簽名GET：人生圓滿！

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

大漢學院傳全校3系所停招＋新設1系　校方證實：最慢年底申請

颱風蘇拉、丹瑞可能生成！有機率「極度貼近台灣」強度會滿厲害的

申辦信用卡見「1資料」必填！　他愣：是不是該消失了

喝咖啡中50萬！台中名店節刺激消費　1張彩券2次兌獎

好市多2夯物「漲價到認不得」　好市多鐵粉開噴！

他強忍噴嚏竟「耳膜穿孔」　專家示警5副作用：恐血管破裂

「抖音危害青少年認知」　台灣基進：應全面禁用

今年首例本土傷寒！北部男發燒、頭痛「腹瀉一個月」曾赴離島吃生蠔

快訊／一天生成2個熱帶低壓！最新路徑預測出爐

可毒死500人！澎湖漁民捉到「繡花脊熟若蟹」　吃一次就完了

楊志龍有落差是否下二軍再討論　恰總點名1新秀待命

大漢學院傳全校3系所停招＋新設1系　校方證實：最慢年底申請

以為釣到大魚！14歲男打開寶物嚇壞　「裡面裝滿6萬多元鈔票」

福特「全新掀頂露營車」釋預告　具太陽能板、冷藏櫥櫃8／24亮相

桃園3兄妹貪玩離家累癱在超商　暖警送熱食果腹後護送返家

颱風蘇拉、丹瑞可能生成！有機率「極度貼近台灣」強度會滿厲害的

7月工業生產指數連14黑　前7月年減17％

申辦信用卡見「1資料」必填！　他愣：是不是該消失了

CR技術研討會　聚焦PSC重點檢查活動與國際節能減排

日本岡山煉油廠遭雷擊突起火！濃煙狂竄　出動13消防車

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

生活熱門新聞

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

「處暑」6生肖有極強好運

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

超流行「1穿搭」讓妹子集體崩潰：脫到剩內衣

全台「史波奇」突倒閉

廁所隔壁間「傳勁爆聲音」　她一聽內容嚇壞

今處暑！午後雨擴全台　颱風可能發展時間曝

一家6口搭廉航！他檢查機票震驚「多噴1萬元」

4星座「戀愛腦」智商歸零

大量球迷中鏢！看完龍獅戰「手肘刺痛哀哀叫」

煎牛排3萬2「沒事吹冷氣」　徵不到人！全敞開噴

更多熱門

相關新聞

假羊肉源頭曝光！北台灣都在賣

假羊肉源頭曝光！北台灣都在賣

假羊肉風波襲捲市場，大台北果菜市場攤商「重寧海鮮號」遭爆販售「純豬肉」的假羊肉，「重寧」則大聲喊冤，認為自己也是受害者，而記者追查發現，「重寧」的上游為南台國際企業社，其公司設置在板橋區某民宅，「地下工廠」則在五股區凌雲路，且售賣範圍擴及北台灣，民眾恐在不知不覺間吃下假羊肉。

全球「這國」最愛吃泡麵！一年狂吃450億包

全球「這國」最愛吃泡麵！一年狂吃450億包

大咖主持淪「擺攤賣畫」　整個人暴瘦一大圈

大咖主持淪「擺攤賣畫」　整個人暴瘦一大圈

她不菸不酒「慘罹鼻咽癌」！醫示警「1食物」少吃

她不菸不酒「慘罹鼻咽癌」！醫示警「1食物」少吃

全球唯一一隻！　無斑紋長頸鹿誕生於美國

全球唯一一隻！　無斑紋長頸鹿誕生於美國

關鍵字：

匿名3公社蟑螂周刊王

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

「處暑」6生肖有極強好運

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

蔡詩芸媽媽把外孫女「富著養」！　超狂背景被起底

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面