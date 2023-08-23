蟑螂裙底亂鑽！妹子嚇到狂抖　男友一掌巴過來...結局崩潰了

▲大部分人都害怕蟑螂，尤其是會飛的蟑螂。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

蟑螂人人喊打，是許多人不喜歡的生物。一名女網友抱怨，蟑螂先是在她的裙底下亂飛，沒想到之後竟飛到她的身上，往頭髮爬上去，結果下秒男友一掌打下去，蟑螂因此死在她的頭髮上，讓她崩潰跑去把頭髮剪掉。

原PO在《匿名3公社》表示，日前和男友去公園遛狗，坐在公園涼亭休息的時候，突然感覺到腳上有東西在爬，刺刺癢癢的感覺，結果一看竟是大蟑螂正在往裙底鑽，瞬間嚇到狂抖動身體，「蟑螂在我的裙底下亂飛後飛出來，以為驚魂記結束了，但噩夢才要開始，蟑螂又飛回我的頭髮上，然後我一樣狂甩，卻甩不掉。」

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原PO透露，男友眼見蟑螂往頭上爬，爬到耳朵附近，直接出手把蟑螂打死，等於蟑螂死在她的頭髮上，「雖然我沒看到那個畫面，但光想就恐懼到不行，我覺得我的頭髮跟衣服都被蟑螂汙穢了。」

由於實在沒辦法接受，她立刻跑去髮廊把耳朵以下的頭髮全剪掉。原PO直言，本來打算捐髮的，但因為被蟑螂爬過，只能忍痛剪掉丟掉，回家後連衣服、裙子也都丟掉，「我真的很痛恨蟑螂這種可怕噁心的東西，為什麼不趕快在世界上絕種啊！」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「男友的手也被蟑螂汙穢了」、「男友也不能要了，他打過蟑螂了」、「洗乾淨就好了啦」、「妳男朋友的手不能再牽了喔，碰過小強」、「可惜了一次做公益的機會」。

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