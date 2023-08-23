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科技男年薪400萬！被速食店打工妹打槍　網揪1舉動：像變態

（示意圖／翻攝自pexels）

▲科技男追不到在速食店打工的妹子，讓他十分生氣。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

俗話說近水樓台先得月，但追求過猛一定會被對方當變態看待。一名男網友表示，在科技業的朋友有位學長，年薪400萬，被速食店一名女店員煞到，所以每天到店裡光顧只為引起對方注意，某天他鼓起勇氣開口邀女生看展，卻遭到無情拒絕，沒想到該名學長竟惱羞成怒，把手上的飲料往公司外牆砸。男子質疑，學長年薪400萬怎還會有追不到女店員的問題？貼文曝光後，許多網友也直呼這位學長根本情緒控管有問題，「恭喜女店員避雷成功。」

原PO昨（22日）於PTT八卦版以「年薪400萬追不到摩斯女店員的八卦?」為題發文，表示他一位在科技公司上班的朋友，有一個年薪400萬元的學長，最近被公司附近的速食店女店員煞到，於是他每天都會到店面用餐，而且還會買最貴的漢堡加雞塊，再搭配橘子汁，坐在室內最醒目的位置吃飯，久而久之女店員也對這位學長有了印象。

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於是他有次就找機會問女店員要不要一起去看展覽，沒想到對方卻以「上班很忙」為由回絕，學長被打槍後覺得沒面子，竟改到店內偏僻的角落用餐。且之後愈想愈氣，還把沒喝完帶回公司的橘子汁狠狠地往公司外牆砸，這讓原PO好奇，「都年薪400萬了，為何追不到速食店妹子？」

貼文一出也引發網友熱議，「買得下摩斯店面再說」、「怎麼不用地上有10萬塊這招？」「就算年薪4000萬對方不知道也沒用」、「她又不是櫃姐，你點多只是讓她忙而已」、「學長一定長得不好看，年薪400萬也沒用」、「砸飲料？有恐怖情人傾向，耐受力這麼差」、「感覺像變態，每天去吃還去盯著她看」、「這樣就砸飲料？情緒管理有問題吧」、「這種砸東西的個性，該慶幸女生沒興趣」、「好沒品喔！還好女店員沒有打算跟他出去，還沒在一起就這麼失控，瘋子」、「這樣就丟橘子汁，情緒控管有問題，根本變態，恭喜女店員避雷成功。」

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