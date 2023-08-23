喝一杯大團結咖啡吧！　傅崐萁喊話侯郭柯：應學習桃園三結義精神

▲侯友宜、郭台銘、柯文哲能否整合成功備受外界關注。（圖／記者陳煥丞、林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘日前以「三隻小豬」為例，稱若在野不團結，恐被民進黨參選人賴清德這隻大野狼吃掉，因此想邀國民黨與民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲喝咖啡。對此，國民黨立委傅崐萁也大力贊同這個想法，強調郭台銘、侯友宜、柯文哲應學習「桃園三結義」的精神，為了中華民國及台海安全，齊心對抗民進黨新潮流及賴清德。

傅崐萁表示，隨著中華民國第16任總統投票日逼近，在野陣營的侯友宜、柯文哲、郭台銘三人是否能成功整合，已成為本次大選最重大的關鍵議題，而郭台銘、侯友誼、柯文哲能夠三人坐下來喝一杯大團結咖啡，是破冰的重要關鍵，更是回應全體要求下架民進黨的強烈民意，他殷殷的期盼「大團結咖啡」能夠早日完成整合，以公平公正公開的方式，共推一組最強候選人，打垮民進黨，不能再讓綠營繼續危害台灣人民。

傅崐萁指出，根據台灣民意基金會日前公布最新民調，「國人是否支持民進黨2024繼續完全執政？」有45%支持、46%不支持、沒意見6.7%，多數國人雖然不希望民進黨繼續執政，但民調與三個月前相比，不支持民進黨完全執政的人減少5個百分點，支持的人增加4.5個百分點，對於在野陣營來說，是一個警訊，在野陣營的紛擾不斷，選民對在野陣營的失望，極可能就是造成支持民進黨完全執政的主因。

傅崐萁也形容，現今的民進黨如同過去的東漢末年曹操集團，曹操集團寄生於東漢朝廷、民進黨則寄生於中華民國，而劉備、關羽、張飛三人為上報國家，下安黎庶，於張飛家後院桃花園結義，是謂「桃園三結義」，爾後三人為扶持漢帝、框君輔國，對抗梟雄曹操，付出極大之代價，但三人依然義無反顧、奮不顧身。

「郭台銘、侯友宜、柯文哲應學習劉、關、張三人結義抗曹精神，為了中華民國及台海安全，齊心對抗民進黨新潮流及賴清德！」，傅崐萁提到，三國時期吳蜀夷陵之戰，劉備遭陸遜火攻兵敗，最後病逝於白帝城，蜀漢丞相諸葛亮為復興漢室，不計前嫌與東吳重修與好，齊心對抗曹魏，「前人都能放棄仇恨，以大局為重」，後世之人應當效法古人，當以大局為重，他期盼侯友宜、柯文哲、郭台銘也能不計前嫌，共組在野大聯盟，贏下執政權。

傅崐萁強調，這是「團結」或是「團滅」的選擇，合作不一定會贏，但不合作一定會輸，希望侯友宜、柯文哲、郭台銘三人展現大智慧，不計個人及各自政黨之利益，以全體國人利益為考量，團結合作、共創三贏。