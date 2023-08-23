揮泳圈「要郭台銘游去對岸」　楊佩樺還原現場：郭都在壯膽作秀

▲台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（23）日至金門議會發表演說時，卻驚遇有意投入金門立委選戰的台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺，衝入議會場高喊「郭台銘提出金門倡議就是賣台！這麼想跟對岸好就游過去！」郭事後回應「自己嚇不倒」對此，楊佩樺表示，一介平凡人當然嚇不倒郭董，但非常擔心他已經被習近平嚇倒。

郭台銘今日上午赴金門議會發表演說，提及現在兩岸之間充滿了戰爭的病毒，我們必須要製造出和平的疫苗，兩岸執政當局，都必須用向歷史負責的態度，誠實地面對當年開啟兩岸交流對話的政治基礎，那就是「一中各表」，正視雙方存在的政治事實，以及「九二共識」，接受雙方各自表述的立場。

沒想到演說結束時卻發生插曲，有意投入金門立委選戰的台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺，帶著游泳圈衝入議會場怒吼，「郭台銘提出金門倡議就是賣台！和平倡議宣言是不是要把台灣賣掉！這麼想跟對岸好就游過去！」引爆在場挺郭民眾不滿，紛紛叫囂，「民進黨支持者才是賣國賊！」

楊佩樺表示，自己一介平凡人當然嚇不倒郭台銘這位在中國賺飽的首富，擔心的是郭已經被習近平嚇到，今天早上雖然郭董沒有收下游泳圈，也不願意正面回應「為什麼要賣台」，但他卻說自己「嚇不倒」，這是完全的假議題。

楊佩樺指出，中國對台野心勃勃，正常人是讓中國不敢來犯，郭台銘卻是先縮起來自顧自的喊和平倡議，這不是嚇到什麼才是嚇到？楊分析，郭台銘大量投資、財產在中國，郭台銘去見習近平時還鞠躬彎腰，對別人就說「講話要看著我」，才不信他對中國武力犯台有什麼抵抗力。很擔心郭台銘已經被習近平「嚇倒了」。

楊佩樺批評，郭一大早去太武山，一直提自己當兵多勇，結果根本在壯膽作秀，到頭來，只有當年勇，只是另一個面對中共會嚇到失膽的賣台商人罷了。